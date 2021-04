NISAM DOBILA NIJEDNU NEGATIVNU PORUKU ZBOG SERIJE! Oduševila je sve ulogom MARIJE MILOŠEVIĆ u PORODICI: Ovo je PRVORAZREDNI izazov

Mini serija “Porodica” završila se pre pet dana, a tokom emitovanja privukla je pažnju javnosti. Serija se emitovala u nedelji kada se navršavalo 20 godina od hapšenja bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i koja je pratila poslednja tri dana zajedničkog života članova porodice Milošević. Ovo je mnoge u Srbiji vratilo u tu noć, to vreme, a toga su svesni i svi koji su radili ovaj projekat. U liku Marije Milošević, za koju se pričalo da je najavila tužbu, našla se Tijana Marković.

Nijedan negativni kometnar nisam dobila, što od kolega, što ljudi koji nisu iz branše. Ljudi su oduševljeni kako je to produkcijski urađeno, na kom nivou - kaže ona.

Tijana ističe da je pokušala da razume Mariju, a onda objasnila koja je sličnost između njih dve.

- Kada ulazite u kadar i kada reditelj kaže akcija, ja ulazim u ulogu Marije Milošević. Tada, u tim trenucima donekle znam kako se ona osećala i samo mogu da je razumem. Glumac mora da razume ulogu koju dobije da igra. Najviše smo se oslanjali na poznatim činjenicama, javno dopstipnim informacijama. Nas dve smo se našle u povezanosti sa ocem. Negde sam se najviše fokusirala na taj njen emotivni centar i tok koji prolazi kroz čitav ovaj događaj, a to je njeno srce. Sve motive sam crpela iz tog centra. Bezuslovna ljubav prema ocu je nešto što nam je ponajviše zajedničko - kaže Tijana.

Na pitanje da li misli da su ovom serijom otvorili stare rane, te da će se ljudi prisećaju tih vremena, Tijana odgovara:

- Na moje veliko zadovoljstvo rekacije su više nego pozitivne i zaista sam srećna i radujem se zbog toga. Ova serija osvešćuje, ona podseća na one dane i vreme koje je obeležilo čitavu jednu epohu i koji je ostavio traga na svima nama. Pored toga ona edukuje i vrlo je važno da mlađe generacije saznaju ko je bio taj čovek i ta porodica. I sigurno da je ostavilo rane na čitavo društvo. Jedan od komentara koje sam čula je da su se ljudi vrlo emotivno uzbudili i da ih je već sama prva epizoda vrlo potresla. Važno je da se progovori na ovu temu. Važno je da preuzmemo odgovornost i da se nakon 20 godina suočimo sa svim tim i bez predrasduna sagledamo taj događaj.

Dobivši poziv od scenariste i reditelja serije Bojana Vuletića, glumac Boris Isaković, koji je dobio komplimente na račun izgleda, ali i glume Slobodana Miloševića, istakao je da se nije dovumio da li da prihvati ulogu ili ne.

- Ni sekunde. Prvorazredni glumački izazov. Odmah sam se bacio na posao. E, već je bila počela ova korona, pa smo odlagali snimanja, tako da smo imali još više vremena za pripreme. Bojan mi je poslao materijala i materijala, snabdeo me literaturom, snimcima, dokumentima... Tako da sam prvo to izgledao i iščitao i u nekom trenutku mi je bilo vrlo mučno. Živeti u ovoj realnosti i vraćati se u devedesete, porediti to. Zavrti ti se u glavi. Skoro pa ko u Danteovom paklu - rekao je nedavno za “Blic” Boris, pa dodao:

- Evo, ni posle 30 godina ne možemo da se zalečimo i operemo. Bio sam vrlo zadovoljan kada sam pogledao scenario, dobro napisan, lepo teče... Iskustvo mi govori da kad ti prođeš kroz scenario s takvim uzbuđenjem, to nije bez vraga. Uzbudljive su bile i probe i snimanje.

Prema njegovim rečima bilo je dosta dosetki i šala iza kamere.

Kako saznajemo, u trenutku kada je stavila periku, Mirjana Karanović, je i sama uočila sličnost sa Mirom Marković.

- Trudila sam se da pronađem zajedničke tačke. Morala sam dosta da se pridržavam činjenica, nisam mogla mnogo toga da prepustim svojoj kreativnoj mašti. Bavila sam se psihologijom tog lika, čitala šta je pisala, gledala video-zapise, razgovarala s rediteljem, probala, istraživala - rekla je ranije Mirjana Karanović, pa dodala:

- Ovaj lik je jedan od likova koji je jako daleko od onog ko sam ja. Prema rečima Karanovićeve, najteže joj je bilo da skine glas Markovićeve i to kako ona govori.Mirjana je, kao i čitav tim ljudi koji su radili na ovom projektu nestrpljiva da čuje komentare gledalaca. Šturo je odgovarala dok su trajale epizode, čekajući da se utisci slegnu.

Tijana: Seriju posvećujem ocu, nije stigao da je vidi

Dok je snimala seriju, Tijana je prolazila kroz teške emotivne momente, gubitak oca. Dodatno teško joj je bilo jer je kroz ulogu prikazivala povezanost sa očinskom figurom.

- Da, nije bilo lako. Za vreme snimanja moj otac je bio u bolnici, ali znao je da snimam ovu seriju. Bio je vrlo ponosani i rekao mi: “Tijana ti ćeš to dobro da uradiš, ta uloga je za tebe”. I onako me je blagoslovio. Imao je samo pozitvan stav i mišljenje o tome. Žao mi je što on neće imati priliku da gleda ovu seriju, ali ja sam uverena da će da je gleda njemu samo znanim očima. Naravno da to ostavlja traga na srcu i duši, ali ovu ulogu sam posvetila svome ocu i duboko verujem da je ponosan na mene- rekla je emotivno Tijana.

