GERI OLDMAN POTPUNO ISKRENO O TEŠKOJ BORBI SA SVOJIM POROCIMA: Jezik mi je bio CRN, a dva puta sam morao na odvikavanje!

Geri Oldman (63) je u nedavnom intervjuu za američki magazin govorio o svojoj karijeri, ali i otkrio kako je jedno vreme bio funkcionalni alkoholičar.

Legendarni oskarovac koji je za zlatnu statuu nomininonvan i ove godine, kaže kako već 24 godine nije pio alkohol, ali da mu je trebalo da na odvikavanje ode dva puta da bi se rešio zavisnosti.

foto: Profimedia

Kad su ga jednom pitali zašto ne ode sa seta trezan kući, rekao je kako ga žena ne bi prepoznala i izbacila bi ga kao uljeza.

"Seo bih i rekao konobarici da mi donese veliku votku-tonik. I da je može doneti odmah jer sam alkoholičar i treba mi piće što pre."

foto: Profimedia

"Ljudi romansiraju to, čak sam i ja to radio", nastavio je.

"Svi moji heroji su bili alkoholičari ili zavisnici pa vam se sve zamuti kad vidite sve te pesnike, pisce i glumce..."

Priznao je i koliko je pio. "Znojio sam votku. To postane deo vas. Jezik mi je bio crn jutrima. Krivio sam šampon za to. Ne bih to poželeo ni najgorem neprijatelju jer to je pakao."

(Kurir.rs/A.M/LATimes)

