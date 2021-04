NAJMRAČNIJA LJUBAVNA PRIČA MODERNOG DOBA: Bili su Romeo i Julija, Nensi su našli sa nožem u stomaku, a on je ubrzo preminuo!

Sid Višos je bio pseudonim Džona Sajmona Ričija koji se rodio se 10. maja 1957. godine. Bio je poznat po svojoj nervoznoj, buntovnoj prirodi. Nakon što je odustao od škole, vreme je provodio po Londonu. Bio je prepoznatljiv po lošem ponašanju i neuglednom izgledu. Zbog toga su ga i pozvali da se pridruži bendu Seks Pistols.

Godine 1976. godine, Sid je upoznao Nensi Spandžen, devojku koja je sa 17 godina odlučila da ode sama iz Filadelfije u Njujork. Odmalena je bila hiperaktivno i agresivno dete, a lekarui su joj već do 11. godine dijagnostikovali mnoge bolesti, od bipolarnog poremećaja do šizofrenije.

foto: Profimedia

Nensi Spandžen je bila lepa devojka iz Filadelfije koja se preselila u veliki grad. Bila je grupi devojka, ona koja obožava partijanje na pank muzičkoj sceni.

“Bila je baš iskrena u tome. Nabavljalaje drogu za bendove“, rekla je fotograf Ajlin Polk, koja je sedamdesetih godina prošlog veka poznavala Nensi. “U to vreme, da biste bili grupi devojka, trebalo je da budete visoki, mršavi i da se moderno oblačite… A onda se pojavila Nensi. Nije se trudila da bude slatka ili šarmantna. Nije govorila ljudima da je model ili plesačica. Imala je neurednu, smeđu kosu i višak kilograma. Kao da im je dobacivala “Da, ja sam prostitutka i baš me briga“.

Nensi Spandžen je bila osoba koja nikad nije brinula o tuđim osećanjima, a ta osobina ju je uvalila u brojne nevolje, još kad je bila dete. Čak je izbačena iz škole zbog dugačkog jezika. Ipak je diplomirala sa 16 godina i težila je da stekne više obrazovanje. Pošto je upisala višu školu u Koloradu, skapirala je da školovanje, ipak, nije za nju i preselila se u Njujork. Bila je vrlo inteligentna, odličan sagovornik i to je ono što je Sid voleo kod nje.

Iako su mnoge grupi devojke bile šokirane njenim izledom i ponašanjem, Spandženova nije obraćala pažnju. Bila je u pratnji Džonija Tandersa i Džerija Nolana iz “Hartbrejkersa” na nastupima u Njujorku i u Londonu. U Londonu se pridružila novoj grupi, “Seks Pistolsima“, u kojoj ju je posebno zainteresovao basista Džon Sajmon Riči, poznatiji kao Sid Višos.

foto: Profimedia

Za razliku od ostatka benda, koji su bili protiv nje toliko da joj nisu dozvolili da sa njima ide na turneje, Sid je u Nensinom sebičnom i bezosećanom ponašanju video nešto privlačno i zanosno. Kada su se njih dvoje sreli te 1976. godine, odmah su izbili u prvi plan, uprkos što je nju pratila reputacija narkomanke i pokretne nevolje. Od tada su njih dvoje bili nerazdvojni.

“Nensi… je naučila Sida sve o seksu i drogama i o načinu života njujorških rokera“, ispričao je je Malkom MekLaren, menadžer “Seks Pistolsa“. Realno gledano, Višosu je bilo porebno vrlo malo da uči. I pre upoznavanja sa Nensi Spandžen, Sid Višos je bio problematičan. Članovi benda se nisu stideli da javno kažu da je Sidova zavisnost usporavala grupu i da upravo to uzrok otkazanih ili prekinutih nastupa. Njegov odnos sa Nensi je samo pogoršao stanje. Na kraju, u januaru 1978. godine, “Seks Pistolsi” su se raspali, zbog, kako su naveli, Višosovog poroka i zavisnosti i, između ostalog, zbog Sidove veze sa Nensi.

foto: Profimedia

U avgustu iste godine, Sid Višus i Nensi Spandžen su se uselili u hotel “Čelsi“. Hotel “Čelsi” je bio poznat u umetničkim krugovima i kod muzičara. Ovaj hotel je bio dom Bobu Dilanu, Dženis Džoplin, Igiju Popu i Džimiju Hendriksu , a u njemu su stanovali slikari Džekson Polak i Endi Vorhol.

Tokom dva meseca, ovaj čuveni hotel je bio sklonište za napoznatiji par u svetu pank muzike, mesto gde su mogli da pobegnu od sveta. Oni su tako znali da žive danima, a ponekad i nedeljama. Prijatelji Sida i Nensi su, s razlogom, bili zabrinuti. Plašili su se da će njihova zavisnost da im dođe glave. To se, u ranim jutarnjim satima 12. oktobra 1978. godine, i desilo.

foto: Profimedia

Prethodne noći nekoliko Sidovih prijatelja je bilo u hotelskoj sobi sa njim i Nensi, i bili su svedoci kako nekadašnji basista grupe “Seks Pistols” uzima velike količine droge.

U pola osam ujutru, iz sobe broj 100 gde su boravili Sid i Nensi čuo se ženski krik. U 10 sati, Sid je nazvao je recepciju, tražeći pomoć. Osoblje hotela je došlo do sobe gde su zatekli Nensi Spangen, golu do pola na podu kupatila, sa nožem zabodenim u stomak. Dvadesetogodišnja devojka je iskrvarila do smrti. Sid Višus je uhapšen. Bio je pod dejstvom opijata, optužen za ubistvo svoje devojke Nensi Spangen.

Tad, nekoliko medija je izvestilo da je Sid priznao zločin rečenicom “Jesam, ja sam to učinio… jer sam jebena džukela“, zbog čega policija nije sumnjala ni na kog drugog. Međutim, posle hapšenja Sida Višusa otkriveno je da je on spavao kad se ubistvo dogodilo. Javnost, uključujući Sidove prijatelje i porodicu, je verovala u muzičareve tvrdnje.

foto: Profimedia

Mnogi su spekulisali da je tragičan događaj nastao kao rezultat neuspelog samoubilačkog dogovora, koji je par romantizirao kao pank verziju Romea i Julije.

“Ona je bila njegova prva i jedina ljubav u životu“, rekao je MekLaren. “Verujem da je Sid nevin“.

Nepuna četiri meseca posle hapšenja, Sid je umro od predoziranja heroinom. Bio je na slobodi i pravio je žurku u stanu u Grinič vilidžu , pošto se vratio iz zatvora i pedesetpetodnevne rehabilitacije od droge. Sid je bio u zatvoru zbog nastrtaja na brata Peti Smit, Toda. Naime, Sid je napao Toda sa polomljenom bocom “hajneken” piva u noćnom klubu “Hura”, dok je bio na uslovnoj slobodi, pošto je uhapšen zbog sumnje da je ubio Nensi.

Sidov leš su pronašle njegova majka i nova devojka. Imao je 21 godinu. Po smrti Sida Višusa, policija je zatvorila slučaj Nensi Spandžen. Glavni osumnjičeni je bio mrtav i policiji se činilo besmisleno da nastavi sa istragom.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:12 DARKO LAZIĆ SMRŠAO 70 KG, A SAD KRENUO I U TERETANU! Rešio da se zategne, ali jedva radi VEŽBE