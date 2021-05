HVALA TI BRATE! HVALA TI BRATE! HVALA TI BRATE: Kusturica u Andrićgradu uručio Peteru Handkeu Veliku nagradu Ivo Andrić

Uz bratske reči - Hvala ti brate, hvala ti brate, hvala ti brate, Emir Kusturica uručio je danas popodne u Andrićgradu austrijskom nobelovcu, velikom srpskom prijatelju, piscu Peteru Handkeu "Veliku nagradu Ivo Andrić".

Pre uručenja nagrade o delu Petera Handkea govorio je profesor Jovan Delić, predsednik žirija ove nagrade.

-Strašni ratovi na Balkanu doneli su i nešto dobro. Prvi put imao sam vremena da do kraja, od reči do reči, iščitam Iva Adrića. I ranije sam dolazio u ove krajeve, uglavnom na more, a ovi užasni događaji, ratovi, pripomogli su da navratim i u unutrašnjost, i tako sam došao i do Višegrada. Veoma sam zahvalan na prilici da upoznam delo Andrića, Selimovića, Crnjanskog, a odavde, iz Višegrada šaljem pozdrave u Francusku velikom srpskom piscu Milovanu Danojliću. Bez obzira na naše razlike, veoma je važno da kultura, muzika, boje, spajaju ljude. Verujem da ljudi ovog regiona treba da nađu nešto što nas spaja, ja jesam star, ali, predlažem da se nađemo negde, da sednemo na neku livadu, da pričamo, da se razumemo - rekao je Handke zahvaljući na nagradi.

