ŽIVEO SAM SA BRATOM U SOBI OD 10 KVADRATA Vuk Kostić imao je samo 21 godinu kad je ostao bez slavnog OCA, a ovo mu je NAJTEŽE palo

Glumac Vuk Kostić nedavno je obeležio tužan jubilej - dve decenije od kada je njegov otac Mihajlo Kostić Pljaka, nekadašnji bard glumišta stare Jugoslavije, preminuo od leukemije.

foto: Ana Paunković

Ovaj događaj ostavio je neizbrisiv trag na život popularnog glumca.

- Moj otac je preminuo 2001. godine, pre dva meseca obeležili smo dve decenije kako ga nema. Sve stvari i dalje podsećaju na njega. Setim ga se svaki dan, pomenem ga često. On je u meni. Odlazak oca je sigurno najteži životni udarac u mom životu. Ali za tu dvadeset jednu godinu, koliko sam ga imao, sve mi je dao i pružio. Sve me je naučio što je znao, usmerio me je ka pravim vrednostima i stvarima, ostavio instrukcije kako treba živeti i koja interesovanja su vredna. Zarazio me je ljubavlju prema glumi, lovu, moru i pustolovinama - naglasio je tužno glumac.

foto: Vladimir Šporčić

Samo 40 dana nakon očeve smrti, Vukov rođeni brat Nestor je dobio posao na kruzeru, te je napustio zemlju. Ostao je sam sa majkom u Beogradu, a potom su mu se desili i veliki profesionalni uspesi.

- Nestor je dosta pre Pljakine smrti sve to isplanirao, pripremio i dogovorio. A tako se desilo, da je otputovao 40 dana nakon tatinog odlaska. Bio sam najniži čin u lancu komande u našoj porodici i odjednom sam postao glava familije. Posle tatine smrti bilo mi je teško. Mi smo skromno živeli. Nestor i ja smo odrasli u zajedničkoj sobici od desetak kvadrata - prisetio se glumac.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/A.P./Story

Bonus video:

00:21 KAD GLUMCE PADNU U SEVDAH! Nataša Ninković, Mićalovićeva i Vuk Kostić opustili se uz vino, a Sloboda je čak uradila ovo! (VIDEO)