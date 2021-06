REDITELJ NIKITA MILIVOJEVIĆ ZA KURIR: Voleo bih da radim Magbeta, a o ženskom "Hamletu" ne razmišljam

Pozorišni reditelj Nikita Milivojević, koji je nakon premijere svoje predstave "Henri VI" u čuvenom Gloub teatru u Londonu 2012. godine inicirao Šekspir festival u Srbiji, za Kurir govori uoči njegovog održavanja po 8. put. On se rukovodio idejom da Šekspira publici otkrije na nov način, pa program festivala čine savremene svetske produkcije dela najvećeg svetskog dramskog stvaraoca predstavljanjem atraktivnog pozorišnog programa pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Šekspirovo vreme. Za Kurir, reditelj govori o načinu na koji je ove godine organizovao festival, o učesnicima, ali se osvrnuo i na rad sa svojim studentima.

Kakvo je stanje u pozorištu? Da li su se stvari polako vratile u normalu?

- Vidljivo je bolje, ali još nije onako na šta smo navikli. Ipak, ne može se porediti sa onim što smo imali prošle godine u ovo vreme. Osećam optimizam koji uliva nadu da se sve polako vraća kako je bilo.

Koliko je realno danas planirati stvari?

- Sve je to lutrija. Znam da će prošla i ova godina biti izuzetno teške za organizaciju festivala. Već sam imao plan A, B i C. Obično je do sada važilo nepisano pravilo da se ima plan A i B, ali sad je druga priča. Život uvek može da iznenadi, jer neke stvari mogu da se okrenu naglavačke u jednom danu. Strašno je reći da je smrt zaustavila jednu trupu da dođe na festival, ali je to postala naša realnost. Drago mi je da ćemo imati trupe iz Francuske, Italije, iz komšiluka... Biće festivala, i to je najvažnije. Inače je svaki novi teško organizovati i uvek je prisutna neizvesnost, ali ipak, u normalnijim okolnostima, neke dogovore možete postići i po dve godine unapred. Ovako ne možete ni dva dana, ali je važno da bude festivala i ove godine.

Koje vam je dosad bio omiljeno izdanje Šekspir festivala?

- Nije to lako reći, svako ima bar jednu predstavu koja je zaista izuzetna ili ima neki događaj za koji kažete da je fenomenalan. Svaki festival ima nešto svoje.

Postoji li Šekspirovo delo koje biste voleli da radite, a da do sada niste imali prilike za to?

- "Magbet". Trupa koja će izvoditi ovu predstavu doći će u oktobru.

Hoćemo li uskoro videti ženskog Hamleta u Beogradu?

- To ne zavisi od mene, ali nije neka moja želja, pa i ne razmišljam o tome. Od mojih predstava ćemo na jesen videti dve iz Novog Sada, koje će gostovati u Beogradu, "Veštice iz Salema" i "Travničku hroniku".

Koje biste glumce danas spojili da igraju Romea i Juliju?

- Mnoge, ima mnogo darovitih ljudi, pa i među svojim studentima imam Romea i Juliju.

Jeste li iznenađeni uspehom vašeg studenta Ivana Alača?

- Nisam, to je darovit i mlad čovek, očekivao sam uspeh i navijao sve vreme za njega. Bio sam vrlo ponosan na premijeri njegove predstave, u kojoj igraju moji studenti glume, a njegove kolege.

Na klasi imate buduće i glumce i reditelje. Kako funkcioniše taj spoj?

- Mi smo jedina mešovita klasa, gde su glumci i reditelji zajedno četiri godine. Za mene je to najbolji mogući oblik bavljenja glumom i režijom, čak bih mogao da kažem da ne bi bilo loše da imamo i jednog dramaturga. Mi smo kao u ogledalu jedni drugima i učimo jedni od drugih, reditelj nauči šta je važno glumcu, šta može da ga vodi.

