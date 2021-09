VOJIN ĆETKOVIĆ O LAZI KOSTIĆU: Prirastao mi je za srce, ovo je možda i najdraža uloga

U okviru poetsko-muzičkog programa „Dve se u meni pobiše sile”, posvećenog jubileju 180 godina od rođenja Laze Kostića, nastupio je dramski umetnik Vojin Ćetković.

"Upoznao sam skoro čitavo njegovo stavaralaštvo. Imam kuću u Čortanovcima, često idem i u manastir Krušedol. Postoje ljudi kojima su dedovi pričali o Lazi Kostiću. I znam puno o njegovom životu van onoga što je napisano. Nekako mi je prirastao za srce. ", rekao je Ćetković

On je istakao da se snimanje bilo naporno, ali da mu je ovo i možda najdraža uloga koju je odigrao.

foto: Kurir Televizija

"Pošto sam poeziju govorio odmalena, nekako me najviše dira poezija Laze Kostića. Nalazio sam neke dodirne tačke svoje sa njegovim životom i poezijom. Ali, daleko od toga da sam imitirao ili pokušavao da budem on, ili pokušavao samo da budem ja, pa kroz te njegove replike. To su dva različita puta, dve različite ličnosti. Najbolje je kada se ta dva puta negde sreću, odvoje, i ponovo sreću.

O paraleli prošlog i sadašnjeg vremena rekao je da se dosta razlikuje.

"Danas devojke više ne padaju na poeziju Laze Kostića, ni Žaka Prevera. A i retko kada danas mladići govore poeziju na sastanku. ", zaključio je Ćetković.

Kurir.rs

