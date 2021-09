NIKO SE NIJE SMEJAO KAO ON: Čuveni lik Bojsija je nastao po ČUDAKU iz paba, a trebalo je da bude samo u 1 epizodi MUĆKI!

Džon Čalis je preminuo 19. septembra u 79. godini života posle duge borbe sa rakom.

Njegov nastup u slavnoj humorističkoj seriji Mućke (Only Fools and Horses) trebao je biti tek prolazni angažman. Scenarista Džon Salivan i producenti Čalisu su namenili ulogu u tek jednoj ili dve epizode te serije. Međutim, zarazni smeh Teransa Obrija Bojsija svima znanog kao Bojsi, uobraženog i mrzovoljnog prodavca polovnih automobila, toliko ih je oduševio da su ga trajno angažovali pa se pojavio u čak 33 epizode, sve do poslednje sezone.

Poput Del Bojevog izmišljenog francuskog ili ''nerazumevanja" Brzog, Bojsijev iritantni, bučnohisterični smeh, najčešće sa cigarom u ustima, ostao je jedan od zaštitnih znakova nagrađivane serije koja i na našim prostorima već više od tri decenije uživa kultni status.

Autor Mućki Džon Salivan iskoristio je potencijal Bojsijevog lika da bi nakon završetka emitovanja Mućki 2003. godine, dve godine kasnije napisao spin-off seriju "The Green Green Grass", koja se emitovala do 2009. godine, a u kojoj su Bojsi i njegova žena Marlin pobegli iz Pekama na selo pred uterivčima dugova.

Challisova glumačka karijera započela je krajem 1960-ih. Glumio je u više od tridesetak televizijskih serija, ali uglavnom kao epizodista. Najčuvenija mu je ipak bila uloga snoba Bojsija.

Scenarista Salivan i Čalis su inspiraciju za lik Bojsija pronašli u jednom čudaku koji je uporno svraćao u pub sličan Raginoj glavi u "Mućkama" gde je glasno pričao i pravio se važan bez obzira na to što ga niko nije ozbiljno doživljavao. Ostaće nezaboravna Bojsijeva podbadanja sa Del Bojem kome se, kao pravi snob, uvek obraćao sa visine, dok bi ga ovaj svojim šalama uvek spuštao na zemlju.

