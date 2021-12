ZLOSTAVLJAO SAM IH JER SAM ZAVISNIK OD S*KSA: Progovorio posle 4 godine ĆUTNJE, nije se izvinio već pokušao da se opravda!

Holivudski glumac Džejms Franko (43) napokon je otkrio kako se osećao nakon što ga je više žena 2018. godine optužilo za seksualno zlostavljanje. A naveo je i što ga je na to podstaklo.

- Bio sam zavisan od seksa, potpuno opčinjen do te mere da nisam mogao da se kontrolišem - izjavio je Franko i dodao kako mu stvarno nije bila namera da povredi sve te žene.

Naime, njega su optužile studentkinje, tačnije njih 5 za seksualno uznemiravanje. One su ppohađale časove glume u školi koju je držao upravo glumac. Los Anđeles Tajms je objavio priču januara 2018. godine, a tog istog meseca jedna od žrtava Sara Titer Kaplan se pojavila u jutarnjem programu i objasnila da je on "zloupotrebio moć jer je iskorišćavao žene koje nisu slavne i poznate sa kojima je radio i to pod maskom da im navodno pruža prilike u šou biznisu". Tada je i Frankov advokat objasnio i citirao Franka koji je gostovao kod čuvenog Stivena Kolbera i oštro demantovao te navode.

- Stvari koje sam čuo da se nalaze na Tviteru su netačne, ali ja skroz podržavam ljude koji žele da priznaju nešto i da imaju glas jer ga dugo nisu imali. Zato ne želim da im pokvarim tu priliku - rekao je tada Franko.

Sa Toni Gal i Darom Titer Kaplan se nagodio za preko 2.235.000 dolara 2019. godine.

On je konačno progovorio o svemu tome u podkastu na Sirijus XM.

- Te 2018. godine bilo je nekih pritužbi na mene, kao i jedan članak o meni i u tom trenutku sam samo pomislio "Ja ću da ćutim. Napraviću pauzu i ćutaću". Činilo se da nije pravo vreme da se bilo šta kaže - priseća se on.

- Bilo je ljudi koje sam uznemirio i morao sam da slušam. Tu je pisac Dejmon Jang i on je pričao o tome da kada se ovako nešto desi, prirodni ljudski instinkt je da jednostavno prestanete. Samo želite da izađete ispred i šta god da morate da uradite, izvinite se, znate, obavite to. Ali ono što to ne radi je da vam dozvoljava da uradite posao do kraja i da pogledate dublje, u suštinu stvari - rekao je Franko.

- Šta god da ste uradili, čak i da je to bio gaf ili da ste rekli nešto pogrešno ili bilo šta drugo, verovatno postoji santa leda ispod tog ponašanja, šablona, jednostavnog slepog za sebe, nešto što se neće rešiti preko noći i tek tako - nastavio je Franko.

Franko je otkrio da se godinama bori sa zavisnošću od seksa nakon što se otreznio od alkohola u mladosti.

- To je tako moćna droga - objasnio je on.

- Navukao sam se na to još 20 godina. Podmukli deo toga je što sam sve to vreme bio trezan. I sve to vreme sam išao na sastanke. Čak sam pokušavao da sponzorišem druge ljude. Tako da je u mojoj glavi to bio kao, 'Oh, ja sam trezan. Živim duhovnim životom.' Gde sa strane, ja se ponašam drugačije , a nisam to mogao da vidim."

Naime, njegovi problemi izmakli su kontroli kada je otkrio da zapravo nikada nikome ne može ostati veran.

- Varao sam sve, ali promenio sam se nakon što sam upoznao Izabel - priznao je Džejms govoreći o devojci Izabel Pakzad.

- Ja zapravo nisam bio baš kao tip za jednu noć, već bi se samo družio ili izlazio kao i sa prijateljima - izjavio je Franko i dodao kako je zavisnost ipak učinila svoje.

Seks nije bio jedina zavisnost s kojom se Džejms borio, kao što je već rekao on je u prošlosti bio zavisan od alkohola i droga koje su ga na kraju doveli i do depresije. Uz to, imao je problema sa zakonom, što zbog opijanja, što zbog crtanja grafita i preprodaje ukradenih parfema.

- Moja zavisnost o seksu bila je prisutna sve dok mi svastika nije poklonila priručnik o zavisnosti - seksu i ljubavi - priznao je Franko i dodao kako je zapravo oduševljen tim poklonom.

Na kraju, imao je i ovo priznanje.

- Spavao sam studentkinjama - rekao je.

- Tokom mojih predavanja, spavao sam sa učenicama, i to je bilo pogrešno. Ali kao što sam rekao, nisam zbog toga osnovao školu i nisam ja bio osoba koja je birala ljude da budu u razredu. Nije to bio moj "master plan". Ali da, bilo je određenih slučajeva u kojima sam, znate šta, bio u dogovoru sa studentkinjom, a nije trebalo da budem - rekao je.

- U to vreme nisam bio bistre glave, kao što sam rekao. Pa pretpostavljam da se sve svodi na moje kriterijume kao: 'Ako je ovo sporazumno, kao, mislim da je to kul. 'svi su odrasli pa...' - dodao je o svom prošlom razmišljanju.

Džejms Franko je osvojio Zlatni globus, za ulogu u filmu "The Disaster Artist", a veliki nproboj je ostvario filmom Pineapple Express (Ananas Ekspres) sa svojim prijateljem i čestim saradnikom, glumcem Setom Rogenom. Nominovan za Oskara, za najboljeg glumca 2011. godine za glavnu ulogu u filmu 127 sati koji je režirao Deni Bojl, a koji je rađen po istinitoj priči o planinaru koji mora da odseće sopstvenu ruku da bi preživeo u planinskoj nedođiji.

(Kurir.rs/A.M.)

