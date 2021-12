ZAVIRITE U DOM ANICE DOBRE: Glumica slavila BOŽIĆ, a njena ćerka pokazala deo porodičnog imanja (FOTO)

Anica Dobra juče je proslavila Božić u porodičnoj kući u Grockoj, a slavlje je zabeležila svojom kamerom njena ćerka Mina Sovtić.

Iako imaju stan na Dorćolu u kome žive sa suprugom i ocem Mićom, majka i ćerka većinu vremena provode na imanju svoje majke i bake u Grockoj, za koje mnogi kažu da podseća na dvorac.

"Porodica. Srećan Božić svima koji slave", napisala je njena ćerka i koleginica na svom Instagramu.

Mina je vegan i godinama ne jede meso, pa je Božić bio "veganski". Publika ju je upoznala kroz brojne predstave i serije "Ubice mog oca", "Žigosani u reketu" i sada drugoj sezoni "Bese", Iako joj je majka Anica Dobra, jedna od naših najboljih glumica, ona od nje ne traži savete.

"Ne pričamo mi o poslovnim stvarima. Ja imam jedan jako blizak i divan odnos sa svojim profesorom, to je Dragan Petrović Pele i imam potpunu slobodu da kad god imam neki životni problem mogu da ga pozovem i da onda pričam sa njim. Mislim da je to i bolje i zdravije da s nekim ko je objektivniji pričam o određenim stvarima vezanim za industriju. Imam tu sreću da mi je on profesor".

Anica joj je najveći životni oslonac, ali ne i osoba na koju se ugleda u poslu.

"Mislim da se gluma dosta promenila i da je mnogo brža u današnje vreme, te da su određene stvari dosta različite. Ono što mislim da je normalno je da deca idu drugačijim putem od svojih roditelja u smislu da imaju neke druge ciljeve. To je kao duh vremena. Mislim da bi to bilo vrlo zastarelo da ja imam istu motivaciju koju je ona nekad imala. Ranije je bilo dovoljno da neko bude hipik da bi bio član hipi pokreta i da ide na koncerte, a danas to donekle podrazumeva da i taj čovek koji je protiv sistema bude vrlo informisan i obrazovan u smislu interneta i tehnologije. Tako da mislim da biti ono što je neko bio za neko vreme, danas podrazumeva niz drugačijih sposobnosti", ističe Sovtićeva.

