ANDRIJA MILOŠEVIĆ NA METI PROZIVKI: Šta je tebi sa frizurom, čoveče? Glumac nije očekivao ovakav razvoj situacije i to od NJE!

Andrija Milošević je poznat po tome da voli da priča viceve koje njegovu devojku Aleksandru Tomić uopste ne fasciniraju, pa je tako opet pokušao opet da je nasmeje.

Sada je to već postalo tradionalno i ljudi sa velikim nestrpljenjem isčekuju Andrijine klipove jer je najsmešnija reakcija njegovo devojke Aleksandre.

foto: Printscreen/Instagram

- Dolazi pijanac kući, razvaljen, čeka ga žena ljuta. On u odelu, bio na nekoj proslavi, ovde puder, ovde po faci šljokce, karmin... Ova p****** i kaže: Varaš me, majmune, varaš me, sram te bilo! Videćeš ti za ovo! S kojom si bio? On kaže: Nisam bio, nisam nigde bio, nisam ništa uradio, kaže ona: Kako nisi?, on kaže: Veruj mi, nisam te varao, kaže ona: Pa kako nisi, imaš ovde puder, ovde šljokice, ovde karmin. Šta je to? Kaže, nećeš verovati, potukao sam se sa klovnom! -Ispričao je Andrija vic , a Aleksandra nije zelela dugo da ga sluša pa je odmah počela da kritikuje njegovu frizuru.

- Šta je tebi sa frizurom, čoveče? - upitala ga je Aleksandra.

Andrija joj je odgovorio da je to popularno u Nemačkoj, a komentari su se nizali ispod videa na Instagramu, a većina je bila u duhovitom maniru.

(Kurir.rs/A.M.)

