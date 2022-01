BIZARNO PONAŠANJE PRINCA ČARLSA: Obožava da ovo radi ujutru, a šta tek traži kada hoće da se KUPA, ljudi totalno ŠOKIRANI!

Budući kralj, princ Čarls ima tim osoblja koje mu pomaže u svakodnevnom životu. Upravo taj njegov tim u+ima bitnu ulogu u njegovom obimnom i donekle bizarnom ponašanju kada je jutarnja rutina u pitanju i priprema za početak dana.

foto: Profimedia

Kao viši član kraljevske porodice i budući kralj, princ Čarls ima pri ruci tim osoblja koji mu pomaže u svakodnevnom životu.

Oni pomažu u obavljanju ovih dužnosti: kuvanje njegovih obroka, nameštanje kreveta i osiguravanje da je na pravom mestu u pravo vreme za obavljanje kraljevskih angažmana. Čini se da i oni koji rade za njega, pomažu mu u njegovoj vrlo strogoj i pomalo neobičnoj jutarnjoj rutini - što ga sprema za dan koji je pred njim. Uvid u njegovu rutinu jednom je otkrio prijatelj princeze Dajane i bivši batler Pol Barel, koji je blisko sarađivao sa porodicom 1990-ih piše britanski Mirror.

Govoreći tokom dokumentarnog filma Serving the Royals: Inside the Firm, gospodin Barel je otkrio: "Njegova pidžama se presuje svakog jutra, a pertle mu se presuju peglom. A kada je u pitanju njegovo jutarnje kupanje, gospodin Barel je dodao da princ ima i neke vrlo specifične zahteve. Takođe je rekao za dokumentarac: "Temperatura vode mora biti samo mlaka, i samo do pola puna.

Bivši batler je takođe dodao da čep za kupanje mora da bude okrenut u određenom pravcu, da njegov peškir za kupanje mora da bude raspoređen po njegovom ukusu i da mu donji veš ne može imati nabore.

foto: Jeff J Mitchell / PA Images / Profimedia

I ko zna, možda se rutina koju Čarls ima svakog jutra proširi i na njegove goste? Ako je tako, da li je moguće da će princ Hari i Megan Markl dobiti isti tretman sledeći put kada posete Veliku Britaniju?

To je zato što se priča da je Čarls svom sinu ponudio maslinovu grančicu tako što je pozvao njega i njegovu porodicu da ostanu sa njim na svom sledećem putovanju iz Amerike. Princ od Velsa izrazio je čvrstu želju da provede kvalitetno vreme sa svojim unucima, pošto nije video Arčija od njegovog šestog meseca i nikada nije upoznao ćerku vojvode i vojvotkinje od Saseksa, Lilibet Dajanu, koja je rođena u junu. Kako se razume, naslednik je ponudio da okupi porodicu prvi put otkako su Hari i njegova supruga Megan odlučili da napuste svoje kraljevske uloge i da se usele u Kaliforniju.

Međutim, Čarlsov dobronamerni plan u pokušaju da zaleči rascep između njega i njegovog sina, doveden je u sumnju pre nego što su planovi stavljeni na snagu nakon što je Hari nagovestio da bi povratak bio u "suviše velikom ličnom riziku" zbog njegovoj bezbednosnoj situaciji. Ispostavilo se da vojvoda od Saseksa tvrdi da "ne može da se vrati kući" nakon što mu je odlukom nakon izlaska iz kraljevske porodice oduzeto pravo na ličnu bezbednost koju obezbeđuje policija. Hari (37) je od tada odlučio da tuži britansku vladu tako što je podneo zahtev za sudsko preispitivanje odluke, zbog čega bi se mogao suočiti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na sudu.

foto: EPA/PETER FOLEY, Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

