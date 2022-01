I VOJAŽ SNIMA TV SERIJU: Pre njega glumili Relja, Nigor, Mili, Bane Sanšajn i GRU, ali ko je bio NAJBOLJI? (ANKETA)

Zlatno doba za filmadžije se nastavlja i u 2022. godine, a kao glumac trebalo bi da se uskoro oproba i Mihajlo Veruović Vojaž.

Muzičar će snimati novu tinejdžersku seriju "U klinču", koja radi kao producent Miloš Avramović, reditelj "Južnog vetra".

Poznati reper Marko Milivojev Mili oduševio je gledaoce ulogom delinkventa Stanka u seriji "Grupa", koja se prikazivala na RTS. Nakon toga dobio je epizodnu ulogu u "Feksu", dramskom prvencu Kurir televizije.

"Mili je autentičan. Donosi sa sobom šmek ulice i Mirijeva. Doneo je u seriji "Grupa" to iskustvo sa asfalta. Nije lak zadatak pred mladim glumcima da naprave te likove i da budu s njim u kadru. Mili to nosi u sebi. Na osnovu ovog što sam video, njegova prednost je što ima talenat i život na ulici, kroz odrastanje, kroz šta je sve prošao - izjavio je za Kurir svojevremeno Avramović.

Relja Popović se odlično snašao u glumačkim vodama. Druga sezona serije "Besa" obradovala je domaću publiku, a među novim likovima našao se i Relja, koji je, iako je to manje poznato, školovan za glumu, ali je poznatiji po muzici, koja i dalje oduševljava omladinu, kako u Srbiji, tako i u regionu.

"Krenuo sam da pišem pesme sa 13 godina, a u školu glume kod Andreja Šepetkovskog sam krenuo sa 12 godina. Tako da sam i sa glumom, i sa pevanjem, krenuo, suštinski u isto vreme. Ni bez glume, ni bez muzike ne mogu", izjavio je Popović gostujući na Kurir televiziji.

Reper Igor Lazić Nigor ima najviše uloga u domaćim serijama, a poslednja je bila u "Azbuci našeg život".

"Igram u seriji manju ulogu. Zapravo, to je sećanje na jednu situaciju iz života glavne junakinje. Tumačim lik pevača. Nije to neko ludilo, već epizoda. Međutim, pohvaljen sam od cele ekipe da sam to uradio kao profi glumac. Bio sam prirodan, kako i treba da se glumi. Radio sam i "Budvu na pjenu od mora" i "Mešoviti brak", a i dalje igram svoje predstave. Kad sam bio mali, tetka mi je stalno govorila: "Ti si moj glumac". Uvek je mislila da ću se baviti glumom, a sticajem okolnosti nisam postao ni pomorac, a to mi je struka, već muzičar - govorio je Nigor za Kurir.

Pored rada u grupi Sanšajn, Branko Bojović alisaj Bane Sanšajn se oprobao kao glumac, u filmu "Jedan na jedan" (kao Koma), gde je igrao jednu od glavnih uloga i filmu "Sistem" (kao inspektor). Snimio je muzičke numere za nekoliko domaćih ostvarenja kao što su "S/Kidanje" i "Do koske".

Među prvima se kao glumac oprobao pokojni Dalibor Andonov Gru. Igrao je u filmu "Dorćol-Menhetn" Režirala ga je Isidora Bjelica, koja je napisala i scenario. Glavna tema ovog ostvarenja je seks, a partnerka mu je bila Katarina Žutić.

