REPERI NAPRAVILI HAOS NA SUPERBOULU: Gost iznenađenja bacio publiku U TRANS, a Eminem uradio nešto zbog čega mu APLAUDIRA ceo svet

Hip-hop je u nedelju dominirao Superboulom 2022. zahvaljujući Dr Dreu, Eminemu, Snupu Dogu, Meri Džej Blidž i Kendriku Lamaru, koji su zajedno predvodili prestižan šou na poluvremenu. Legendarni izvođači tradicionalno su otpevali što više svojih hitova u tesan set od 12 minuta, a sudeći po reakcijama publike, odradili su odličan posao.

Muzički šou je započeo nastupom repera i producenta Dr Drea, koji je bukvalno "izašao iz poda" ispred ogromnog miks pulta. Nakon prvih taktova prepoznatljivog refrena megahita "The Next Epizode", pored njega se pojavio i Snup Dog. Usledio je hit singl "California Love", kojim su reperi odali počast pokojnom kolegi 2Pacu, koji je ubijen 1996, kada je imao samo 25 godina.

Iako se šuškalo i o Šakurovom hologramu na Superboulu, ta ideja ipak nije realizovana, piše BBC.

Spektakularno poluvreme upotpunili su skupi automobili, bend uživo, energični plesači i upečatljiva scenografija koja je uključivala i vrata koja su povezivala tzv. sobe na bini, dajući utisak fluidnosti jer su zvezde mogle da se kreću između njih kako bi sarađivale i međusobno "uletale" u pesme.

Gost iznenađenja bio je 50 Cent, koji je na bini ovogodišnjeg Superboula bukvalno visio naglavačke dok je izvodio svoj najveći hit "In Da Club".

Iako su mnogi strahovali zbog mogućih kontroverzi, jer ipak su u pitanju reperi čiji stihovi često obiluju sočnim psovkama, svi su svoje nastupe održali besprekorno "čistim".

Nakon Kendrika Lamara, binu je preuzela Meri Džej Blidž, koja je izvela "Family Affair" i "No More Drama", a usledio je Eminem s hitovima "Forgot About Dre" i "Lose Yourself". Reper je na kraju svog nastupa kleknuo, referišući se na NFL igrača Kolina Kepernika, koji je istu stvar uradio tokom izvođenja državne himne 2016. Njegov gest nakon toga postao je sinonim za pokret Black Lives Matter.

Spektakl na SoFi stadionu u Los Anđelesu kapaciteta 70.000 ljudi završio je hitom Snupa i Drea "Still D.R.E.".

