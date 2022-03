KONSTRAKTA ĆE URADITI ŠTO NIKO DO SAD NIJE NA EVROVIZIJI! Čolić istakao ŠOKANTNE detalje o pevačici: Sve je iznanadila!

Čuveni estradni kritičar Mili Čolić istakao je da očekuje da će pesma "In corpore sano" pevačice Konstrakte, koja će predstavljati Srbiju na pesmi Evrovizije ući u kafane.

foto: Kurir Televizija

- Pesma nas je šokirala sve je čudno, sve je zarazno. Sve je krenulo u onom momentu da vidimo šta je to? Ona pere ruke u lavoru, izgleda kao Dita von Teese bez botoksa, kosa je očešljana na ravno i deluje kao da je samo oprana šamponom i očešljana. To je jedna nova estetika na koju nismo navikli kada je scena u pitanju i to je sve što nas je šokiralo. Ona ima svoju kosu, a druge imaju razne perike. Šokiralo nas je nešto što je bejzik. Uspela je da nas trgne. Mi po prvi put na Evroviziju šaljemo koncept. Njoj se otvaraju vrata sada. Čekam da pesma uđe u kafanu, hajp oko svega je toliko velik. Nikada se o Evrovizijskoj pesmi nije toliko pisalo, očekujem da pesma uđe u Skadarliju. I jako je interesantno što prvi put na Evroviziju ide pesma na mrtvom jeziku. Postoji taj deo na latinskom, što je jako interesantno. Dugo se nije desilo da smo imali pesmu za Evroviziju, a da se usput rodi zvezda - istakao je Čolić o pevačici Konstrakti.

foto: Kurir televizija

On je dodao da je pesma Sare Jo bila tendeciozno rađena za Evroviziju, dok je Zorja Pajić pokazala da je ostala u 2004. godini.

- Ovo što se desilo Sari Jo, koja je bila glavni favorit, ona je pretenciozno ušla u sve to, kod nje je svaki mig bio napešten. Očekivali smo da pobedi ona, a rođena je zvezda. Pesma Sare Jo je bila tendeciozno u svakom koraku režirana za Evroviziju. Na primeru Zorje smo videli da ne možemo samo etno da šaljemo na Evroviziju. Zorja je fenomenalno pevala, ali je u 2022. godini pevala pesmu iz 2004. godine - istakao je Čolić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.