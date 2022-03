OBJAVLJENA MUZIKA IZ NEČISTE KRVI: Marko Luis obradio pesmu RUSE KOSE, a sve u vezi sa ovim filmom je bilo nesvakidašnje

Jedan od najgledanijih domaćih filmskih ostvarenja u prošloj godini bila je ekranizacija filma "Nečista krv" po scenariju Vojislava Nanovića, baziranog na delima Borisava Stankovića, u režiji Milutina Petrovića i produkciji This and That Productions. Ovaj film će ujedno biti zapamćen i kao prvo srpsko filmsko ostvarenje koje je emitovano na globalnoj striming platformi Netflix.

Izdavačka kuća Mascom zajedno sa This and That Productions predstavlja digitalno izdanje albuma sa autorskom muzikom iz filma "Nečista krv – Greh predaka" i pesmama koje su njom inspirisane. Talentovani kompozitor Aleksandar Ranđelović je zaslužan za maestralne teme koje prate ovo vanserijsko filmsko ostvarenje:

"Sve u vezi sa ovim filmom je bilo nesvakidašnje, zaista. Od toga kako je otkriven Nanovićev scenario, koliko godina je film pripreman i na kraju sa koliko entuzijazma i ljubavi je snimljen. Za mene je samim tim bio veliki izazov da napišem muziku za takvo ostvarenje. Neizmerno mi je drago što ćemo sada objaviti soundtrack,“ izjavio je Ranđelović.

Početak rada na ovom izdavačkom projektu započet je objavljivanjem singla "Dude" koji je odjeknuo širom regiona i demonstrirao izuzetne interpretatorske sposobnosti Marka Luisa. Na ovom izdanju nalazi se još jedna pesma koju je otpevao:

"Imao sam to zadovoljstvo da obradim jednu od naših najpoznatijih i najlepših narodnih pesama. Dok sam gledao film, pesma „Ruse kose“ imala je važnu ulogu jer definiše ljubav i odnos između likova – Cone i Nikolče. Posle pesme „Dude“, čiji su ritam i atmosfera melanholični, ova pesma ima brz i hipnotički ritam koji pokreće na igru. Maja Radivojević i ja smo, pored tradicionalnog teksta, dodali dve potpuno nove strofe. Iako sam bio inspirisan modernijim zvukom i ritmom bilo mi je veoma bitno da zadržim elemente originalne pesme", izjavio je Marko Stojanović Luis.

Album sa originalnim temama i pesmama inspirisanim muzikom za film "Nečista krv - Greh predaka“, sa singlovima "Dude“ i „Ruse kose“ Marka Luisa, dostupan je na svim striming servisima od 11. marta.

