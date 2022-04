POSLE SKORO 30 GODINA SNIMILI NOVU PESMU! Legendarni Pink Flojd objavio singl sa orginalnom muzikom, a razlog je potresan! (VIDEO)

Pink Flojd snimio je novu pesmu, prvu nakon skoro 30 godina, u znak podrške Ukrajincima, saopštio je čuveni bend.

Muzička numera pod nazivom "Hej, hej, ustaj!" (Hey, Hey, Rise-Up) je objavljena u petak i biće korišćena za prikupljanje sredstava za humanitarne potrebe.

Dejvidu Gilmoru i Niku Mejsonu su se pridružili dugogodišnji basista Pink Flojda Gaj Prat i Nitin Sovni na klavijaturama, a uključuje se i vokal Andrije Klivnjuka iz ukrajinskog benda Boombox (Bumboks).

Pesma je snimljena prošle nedelje, a u njoj se čuje vokal Andrije koji je iskombinovan sa njegovog Instagrama i jedne objave na kojoj peva ukrajinsku pesmu iz Prvog svetskog rata "The Red Viburnum In The Meadow" na praznom Trgu Sofijskaja u Kijevu. Naziv pesme Pink Floyd preuzet je iz poslednjeg dela pesme što u prevodu znači "Hey Hey Rise up and rejoice".

U saopštenju za javnost, vođa benda Dejvid Gilmor rekao je da ga je dirnuo video Andrija Klivnjuka: "Bio je to snažan trenutak koji me je motivisao da to uvrstim u muzičku numeru", kazao je Gilmor.

On je razgovarao sa Klivnjukom koji je u bolnici u Kijevu, gde se oporavlja nakon što je pogođen gelerima u minobacačkom napadu, saopštila je diskografska kuća.

"Pustio sam mu deo pesme preko telefona i on mi je dao svoj blagoslov. Obojica se nadamo da ćemo u budućnosti nešto zajednički uraditi", rekao je Gilmor, čija je snaja Ukrajinka.

On je izrazio nadu da će muzička numera dobiti širu podršku i publicitet.

"Želimo da prikupimo sredstva za humanitarne dobrotvorne organizacije i podignemo moral. Želimo da izrazimo našu podršku Ukrajini i da na taj način pokažemo da većina sveta smatra da je potpuno pogrešno da supersila izvrši invaziju na nezavisnu demokratsku zemlju kakva je Ukrajina", istakao je Gilmor na zvaničnoj Instagram stranici benda.

Slika, odnosno artwork za singl koja prati pesmu je suncokret koji je inače i nacionalni simbol Ukrajine, a inspirisana je viralnim video snimkom na kom se vidi Ukrajinka kako je posramila dva naoružana ruska vojnika. U tom snimku ona poručuje vojnicima: "Uzmite ovo seme i stavite ga u džepove. Tako će rasti suncokreti kada poginete i budete pokopani."

To je prva originalna muzika Pink Flojda od "The Division Bell" iz 1994. godine.

Gilmor je tvitovao svoje protivljenje ratu ubrzo nakon ruske invazije, rekavši: "Putin mora da ode" pišu Vijesti.

Bend je takođe povukao svoje pjesme sa ruskih i beloruskih muzičkih platformi u znak protesta zbog invazije.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:02 Konstrakta raspametila publiku u Izraelu, napravila VELIKU PROMENU!