OVO JE SIN MILICE MILŠE O ČIJEM OCU ĆUTI KAO ZALIVENA! Rodila ga kao studentkinja, bila mu otac i majka, evo ko je podržavao! FOTO

Zvezda serije "Igra sudbine", glumica Milica Milša, osvojila je publiku ulogom Ade Kanački u pomenutom TV ostvarenju.

Ona u seriji ima dva sina, Luku i Aleksu, a malo ko zna da se ona tokom studija ostvarila u ulozi roditelja.

Sina Antonija Isakovića, Milica je rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka.

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca - rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za "Story".

Sinu je bila i otac i majka, sve dok nije upoznala ljubav svog života - dramaturga Žarka Jokanovića, a o svom partneru iz mladosti nikad nije želela da kaže ni reč.

Ove godine su proslavili 22. godišnjicu braka, a za svog supruga često u medijima kaže da je njena prva, jedina i prava ljubav za sva vremena. Žarko je lako prihvatio ulogu oca njenom sinu Antoniju, kojeg i dan-danas bezuslovno voli.

Milica Milša i njen suprug Žarko Jokanović trenutno rade na istom projektu, u seriji "Igra sudbine", čiji je on i reditelj.

