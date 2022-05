UHVATIO ME JE ZA LICE, I TAD SAM SE ZALJUBILA U NJEGA: Amber na sudu priznala da se pored Džonija Depa osećala kao MILION DOLARA

Amber Herd otkrila je prilikom svedočenja na sudu kada se tačno zaljubila u Džonija Depa i ispričala dosad nepoznate detalje početka njihove veze.

Holivudska glumica Amber Herd bila je na ivici suza tokom svog svedočenja na suđenju s Džonijem Depom, i to kada je pričala o trenutku kada se zaljubila u njega 2011. godine.

Izjavila je kako se osećala kao najlepša osoba na svetu kada je bila u Džonijevoj blizini i da je to bilo nešto poput čarolije.

foto: Profimedia

"Osećala sam se kao da me taj čovek poznaje, da me vidi na način na koji me niko pre nije video. Kada sam bila blizu Džonija, osećala sam se kao najlepša osoba na svetu. Učinio me vidljivom, učinio je da se osećam kao milion dolara", prisetila se Amber.

Bivši supružnici isprva su bili u tajnoj vezi, sve dok Džoni nije raskinuo s bivšom partnerkom i pevačicom, Vanesom Paradis, s kojom ima dvoje dece.

Otkrila je i kako je posetila Džonija u njegovoj prikolici na setu filma "The Rum Diary" u Portoriku i donela mu flašu vina, te ispričala šta se onda navodno dogodilo.

"Naglo me je gurnuo na taj krevet, sofu koja je bila u prikolici, zaigrano i zavodljivo i rekao 'mljac'", izjavila je.

foto: Profimedia

U to vreme oboje su bili u ozbiljnim vezama, ali Džoni joj je slao brojne poklone, a dve godine kasnije odlučili su da raskinu s tadašnjim partnerima i budu zajedno.

Amber je otkrila i kada se tačno i kako zaljubila u bivšeg supruga.

"Pozvao me na sastanak u svoju sobu s još jednim producentom, pili smo crno vino i osećao se neki naboj u vazduhu. Kada smo završili i kada sam htela da odem, Džoni me je zaustavio. Uhvatio me je za lice, poljubili smo se, i to je bio trenutak kada smo se zaljubili", izjavila je.

Bilo je to prvo Amberino svedočenje u poslednjih par nedelja, dok su pre nje o njenom odnosu s Džonijem govorili svedoci, stručnjaci i sam glumac.

foto: Profimedia

Džoni tuži Amber za klevetu u članku iz 2018. godine, koji je objavljen u The Washington Postu, a za koji njegovi advokati kažu da ga lažno predstavlja i optužuje da ju je fizički i seksualno zlostavljao.

Tuži je za više od 38 miliona funti, rekavši da su njene optužbe za porodično zlostavljanje naškodile njegovoj karijeri i ugledu.

Herd je podnela protivtužbu protiv Džonija, tražeći gotovo 78 miliona funti odštete i rekavši da ju je njegov pravni tim lažno optužio za izmišljanje potraživanja protiv glumca.

(Kurir.rs)

