EVROVIZIJSKI POBEDNICI NAVIJAJU ZA KONSTRAKTU: Podrška stiže od čuvenih muzičara širom EVROPE i svi se slažu u jednoj stvari!

Konstrakta večeras nastupa u finalu 66. Evrovizije, a za srpsku predstavnicu navija nekoliko evrovizijskih pobednica.

Pesma "In Corpore Sano" biće izvedena 24. po redu, a Konstraktom je oduševljena Marija Šerifović, pobednica ovog takmičenja 2007. godine, koja danima unazad javno poziva ljude da glasaju za nju na Evroviziji.

- Vidim da su komentari i mišljenja fanova sve bolji i bolji. I samo kotiranje na nezvaničnim kladionicama je obećavajuće. Sve to mene raduje. Sigurna da će plasman biti jako, jako dobar - kazala je Marija za Blic.

Končita Vurst, pobednica Evrovizije 2014. godine, oduševljena je Konstraktom, te je javno na svom Instagramu poručivala koliko je voli.

- Znate, ja sam njen veliki fan! - kazala je prvo Končita Vurst, nakon što je u Torinu upoznala našu predstavnicu, pa se obratila direktno Konstrakti.

- Toliko si talentovana, toliko si sjajna! Sve tvoje prevazilazi "Evroviziju"... - dodala je nekadašnja pobednica takmičenja, koja je pre toga istakla da Srbija ima velike šanse da osvoji prvo mesto u finalu.

Pevačica grupe "Riva", Emilija Kokić, koja je 1989. godine pobedila na "Evroviziji", sigurna je da će Konstrakta biti nagrađena na takmičenju.

- Poslušala sam pesmu "In corpore sano" i samo mogu reći da mi je neko ponudio tu pesmu prvo bih pomislila da je lud. Pesma je van svega, teško je se može povezati s "Evrovizijom", ali upravo to i jeste nešto zbog čega njoj, ali i celom timu skidam kapu. Biti drugačiji, biti svoj, cela priča je šašava, ali toliko mi je drago videti kada neko ima hrabrost i umetničku slobodu iza koje stoji. Drago mi je da to "Evrovizija" prepoznaje, a uvek kada tako neko iznenadi bude i nagrađen - rekla je Emilija za RTL.

Mnogi nekadašnji učesnici "Evrovizije" su podržali Konstraktu, poput grupe "Hurricane", Željka Joksimovića, kao i bivših crnogorskih predstavnika Ramba Amadeusa i Danijela Alibabića iz grupe "No Name".

- Moje prognoze su da Srbija ima velike šanse da ove godine pobedi i da osvoji "Evroviziju". Previše su istakli favorite poput Ukrajine zbog političke situacije ali smatram da će ove godine pobediti neko iz senke. Ne kažem da je Konstrakta neko iz senke, mislim da je ona zaludela celu Evropu i da je sve zaludela njenom koreografijom. Predviđam ozbiljan uspeh Srbije ove godine - rekao je Alibabić za Kurir.

- Ovo je prvi put da imam svog favorita! Bravo za ekipu, bravo za Konstraktu! Što se mene tiče, pobedila je. Onaj ko je smislio koreografiju - ruku pod ruku je sa Spilbergovom koreografijom - komunikacije s vanzemaljcima u filmu 'Bliski susret treće vrste'. Samo da vidimo sad kako radi u komunikaciji sa zemljacima. Sa srećom - poručio je Rambo na Fejsbuku.

