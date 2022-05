EVO GDE ŽIVI INFLUENSER KOJI JE OD FANOVA TRAŽIO PARE DA KUPI STAN: Nisam mogao da verujem da je tako PRISTUPAČNA CENA (FOTO)

Vladimir Zvekić Veselin, influenser koji je nedavno svojim fanovima tražio da mu uplate novac kako bi obezbedio sebi krov nad glavom, živi u iznajmljenom stanu, a postoji i interesantna priča kako je došao do njega.

- Kada smo se Cimi i ja razdvojili, tražio sam stan. Cene su zaista otišle u nebesa, za te pare možeš da uzmeš stan u Beogradu. Pitao sam pratioce na Instagramu da li neko izdaje stan i javio mi se jedan gospodin Peca i rekao: “Veso, imam jedan stan koji ne izdajem već četiri godine, ne živim tamo jer sam se preselio.” Otišao sam da pogledam i nisam mogao da verujem da sam našao takav stan po pristupačnoj ceni. Dečko je toliko osećajan, hvala mu - istakao je Veselin.

Veselin je nedavno postao meta kritika kada je objavio da mu pratioci na Instagramu pomažu da reši svoje stambeno pitanje i kupi svoj prvi stan.

- To je sve zbog moje nepromišljenosti, naivnosti i iskrenosti. Moram da pomenem, sakupljam novac za stan već godinama. Za taj stan koji se prodavao, meni je falila određena svota novca. Na nagovor prijatelja sam otvorio račun i odziv je bio fenomenalan, nestvaran je osećaj kada pomislim koliko je ljudi htelo da mi pomogne - priča Veselin za Blic i dodaje da je izgubio nekoliko kilograma zbog stresa, kao i da je alopecija uznapredovala.

- Sada sam super, vraćam se polako u normalu. Ali, u tom trenutku kada shvatiš oko čega se digla pompa i koliko je ljudi meni želelo nešto nažao da uradi, kaže i napiše… Jako sam osetljiv, jako me povredi neistina. Meni je to što imam sasvim dovoljno i želim da se zahvalim tim ljudima jer da nije njih sve ove godine, ne znam šta bih radio sada i gde bih bio. Posle svega toga odlučio sam da to ostavim negde na profilu i da ne reklamiram – rekao je influenser i dodao:

– Kada sam se “proslavio”, stavio sam u opis svog profila mejl za poslovne saradnje, oduvek mi je to bilo zanimljivo kad vidim kod kolega. Meni su stizale ponude, dve godine nisam ušao na taj mejl da pročitam. Zarađivao sam platu, imao bakšiš i imao tamo da jedem, to mi je bilo sasvim dovoljno. Dan kada sam odlučio da dam otkaz i pružim šansu ovom poslu je kada je to uzelo maha.

Veselin kaže da željeni stan više nije u opticaju.

– Morali su brzo da ga prodaju jer su bili u procesu kupovine kuće. Bio im je potreban ceo taj iznos za jako kratko vreme, a ja sam imao samo 30 odsto od svega toga. Nažalost, taj stan neće biti moj – rekao je Veselin, koji je našu ekipu potom ugostio u svojoj porodičnoj kući nadomak Zrenjanina. Kako ističe, to je jedna topla, ali oskudna kuća gde nije uvek imao sve potrebne uslove za život.

- Uprkos svemu, uvek sam bio srećan, i kad nisam imao da jedem i kada mi se porodica raspadala, uvek sam bio ispunjen. Osećao sam da će se ovo desiti, živeo sam nekako ovaj život koji sada imam. U podsvesti sam znao da ću ovo postati. Ova kuća deluje prijatno sad, kada smo je malo renovirali. Kako je izgledalo, sada je ekstra. Osećam i euforiju, i melanholiju – istakao je Veselin, a u dvorištu nam je pažnju privukao i veliki golubarnik Veselinovog oca.

- Moj tata je bio golubar. Imali smo poletače koji su osvajali vredne pehare. Nikad nije uspeo da mi prenese tu ljubav - zaključuje Zvekić.

Mesec dana treće smene zbog brendiranih naočara

Nije tajna da javne ličnosti kupuju kod kineza i u seknd hendu, a Veselin najomiljenije komade garderobe ima upravo iz gore pomenutih prodavnica. Isto tako voli da se počasti i nečim skupljim, a jednom prilikom je za naočare za sunce dugo “prljao ruke”.

- Obavezno kupujem tamo, volim ja. Znate li kako dobre stvari mogu da se nađu tamo - rekao je Vesa, a zatim otkrio i koja je to najskuplja stvar koju je kupio:

- To neću reći jer me je sramota, ali reći ću samo da sam mesec dana radio treću smenu samo da bih kupio “versaće” naočare.

