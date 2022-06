OČI SU MI CRVENE OD PLAKANJA, ZNAM DA ME LAŽEŠ: Pikeovo ponašanje se OTELO KONTROLI, a OVE SCENE Šakira nije mogla da mu oprosti

Razlaz Šakire i Pikea, čuvenog španskog fudbalera, glavna je tema gotovo svih svetskih medija, a neprekidno na površinu isplivavaju novi detalji iz ovog braka, koji se donedavno smatrao jednim od najskladnijih u svetu šoubiznisa.

"Žao nam je što moramo da potvrdimo da se rastajemo. Za dobrobit naše dece, koja su naš najveći prioritet, tražimo poštovanje privatnosti. Hvala vam na razumevanju", stoji u saopštenju za medije čuvene kolumbijske pevačice.

Podsetimo, ona i Žerar nisu bili zvanično u braku, ali su zajedno proveli 12 godina i imaju dvojicu sinova - Sašu i Milana.

Nakon što je vest o rastanku i zvanično potvrđena, španska "Marca" piše kako se Pike već preselio u svoj "samački" stan u Barseloni. Navodno su komšije prošle nedelje videle poznatog 35-godišnjaka kako ulazi i izlazi iz zgrade.

"El Periodico" navodi i da čuveni fudbaler već neko vreme uživa u intezivnom noćnom životu, te da su besomučni izlasci glavni razlog zašto je Šakira odlučila da stavi tačku na ovaj brak.

"Partijanje igrača Barselone očigledno je van kontrole", piše u pomenutim novinama.

On se kući navodno nije vraćao do ranih jutarnjih sati, a u nekim izlascima viđen je i sa drugim ženama. No, spekuliše se da je preljuba sa 20-godišnjom hostesom bila kap koja je prelila čašu.

U međuvremenu - Šakira je obrisala Pikea sa društvenih mreža, a nagađa se i da su stihovi njene nove pesme "Te Felicito" upravo pokazatelj da stvari između para već duže vreme nisu funkcionisale.

"Oči su mi crvene od plakanja za tobom; a sad ispada da ti je žao; zvuči iskreno, ali dobro te poznajem i znam da lažeš", peva Šakira u pomenutom singlu.

