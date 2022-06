MANEKENKA KOJA JE PRISVOJILA HRVATSKO OSTRVO NASTAVLJA DA PRAVI SKANDALE: Ušla u autobus, napala vozača i vikala! Zvali POLICIJU!

Švedska manekenka Izabela Viola Lindblom napustila je Rogoznicu nakon što je mesec dana uzurpirala ostrvo Jaz i svojatala ga. Donela je na njega i kokoške, što je poprilično iznenadilo meštane, ali i načelnicu Anitu Živković.

Kako piše Jutarnji list, u sredu oko 10 sati ušla je u Trogiru u autobus koji je krenuo prema Splitu.

- Priča i svađa se sama sa sobom, posvađala se s nekoliko putnika, a onda je napala i vozača. Govorila je: Gde ja to idem, gde me voziš? On nije znao engleski, pa ju je to verovatno dodatno uznemirilo. Bojao sam se da ga fizički ne napadne i omete u vožnji i ugrozi nas sve. Zvao sam i policiju - rekao je očevidac.

Iz autobusa je, kaže, izašla na ulazu u Split i bilo je očito da ne zna gde će dalje krenuti. Bila je potpuno izgubljena.

Poznata manekenka je u Hrvatsku stigla prošle godine i neko vreme provela je u Zagrebu, a onda je krajem aprila počela da živi na, inače, nenaseljenom ostrvcetu. Nije to smatrala problemom. Govorila je da je u Hrvatskoj i da može da radi šta hoće i tako ljutila tamošnje stanovništvo.

