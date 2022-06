BRED PIT OTKRIO ZBOG KOG FILMA JE ZAŽALIO: Bio je SVETSKI HIT, a on se KAJE što je glumio u njemu! Nije trebalo NIKAD da ga snimim

Bred Pit snimio je brojne filmove koje su hvalili kritika i publika, a samo neki od njih su "Bilo jednom u Holivudu", "Sedam" i "Formula uspeha". Sada je otkrio koji svoj film smatra najgorim projektom u karijeri.

Kada pojedinac postigne vrstu slave i popularnosti kakvu je dosegao Pit, sa sigurnošću se može reći da ima slobodu da bira projekte i koristi kreativnu slobodu. Nažalost, to nije bio slučaj s Pitom, koji je bio prisiljen da glumi u jednoj produkciji koju smatra najgorim projektom u svojoj karijeri.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Radi se o filmu "Troja", adaptaciji Homera u režiji Volfganga Pitersena, gde je Pit glumio Ahila, legendarnog nepobedivog ratnika, a kritika je ovaj film dočekala poprilično suzdržano. U to vreme Pit nije mogao da izrazi svoje mišljenje zbog ugovornih obaveza, ali kasnije je otkrio da je zažalio što je snimio film jer ga je studio naterao na to nakon što je odustao od drugog projekta.

"Nije bilo bolno, ali shvatio sam da način na koji se priča o tom filmu nije onakav kakav sam želeo da bude. U tome sam napravio sopstvene greške. Šta pokušavam da kažem o 'Troji'? Nisam mogao da izađem iz sredine kadra. To me je izluđivalo", otkrio je Pit za New York Times zašto mu se nije sviđalo da radi na filmu.

"Postao sam razmažen radeći s Dejvidom Finčerom. To nije potcenjivanje Volfganga Pitersena. 'Das Boot' jedan je od najboljih filmova svih vremena. Ali negde po putu 'Troja' je postala komercijalna stvar. Svaki je kadar bio kao: 'Evo heroja!' Nije bilo misterije", dodao je Pit. Nakon rada na 'Troji' glumac je sebi obećao da neće pristajati na kompromise u pogledu svoje umetničke vizije, te je odlučio da radi na filmovima za koje je bio zainteresovan.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume