MOJ ŽIVOT SA S*KSUALNIM PREDATOROM: Ponižavao me, nisam smela ni u WC bez njegove dozvole! Ispovest žrtve OSUĐENOG pevača

Popularni pevač Ar Keli osuđen je na 30 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloletnica. Ovo je epilog 20-godišnje borbe njegovih žrtava da nekada jednog od najmoćnijih ljudi američke muzičke industrije privedu pravdi.

Jedna od žrtava, Asante Makgi istupila je sa svojom pričom u dokumentarcu "Surviving R Kelly", koji je u januaru 2019. emitovan u šest nastavaka. Ona je dve godine bila devojka Ar Kelija, a u dokumentarcu je ispričala svoje iskustvo života u njegovoj kući u Džordžiji, u leto 2016. godine, gde su ju dočekale druge žene, ali i jako stroga pravila, koje je Ar Keli nametnuo devojkama.

Njenu priču su mediji tada prenosili u celosti, a u nastavku možete da je pročitate.

foto: Profimedia

"Ne zovi me Rob, zovi me Tatice"

Kad god bih bila sama u svojoj sobi, nazvala bih svoju decu. Robert nije želeo da imamo mobilni kad smo s njim ili da kontaktiramo sa spoljašnjim svetom. Kada sam upoznala Roberta, Ar Kelija, bilo je to kao da sam upoznala princa na belom konju koji me potpuno šarmirao. Nije me osvojio večerom i vinom, već svojom toplinom i smehom, bio je jako zabavan. Radili smo sve one obične stvari, vodio me u šoping i na večere, piše BBC.

U jednom trenutku tokom našeg dopisivanja 2014. godine shvatila sam kako stvari nisu baš onakve kakve se čine. Bili smo tad na početku naše veze, a ja sam ga u poruci nazvala Rob, na šta mi je odgovorio "Ne tako, možeš li da me zoveš Tatice". Oko toga nije bilo rasprave, on mi je samo dao naredbu. Sada, kada o tome razmišljam, mislim da je trebalo da posumnjam u taj njegov zahtev i to je trebalo da diživim kao upozorenje.

Upoznala sam ga u oktobru 2013. godine na svirci u jednom klubu u Atlanti na kojoj je promovisao svoju sledeću turneju. Međutim, pravo upoznavanje usledilo je tek u januaru 2014. godine. Jedan član njegove pratnje pozvao me je da im se pridružim. Krenuli smo u tržni centar, smejali se i pričali, poput dvoje starih prijatelja. Pre nego što sam otišla dao mi je svoj broj i odmah smo počeli da se dopisujemo.

foto: Profimedia

Dopisivanje se nastavilo nedeljama pre nego što me je pozvao na svoj koncert u Baton Rouge, Luizijani, 13. februara. Nakon koncerta pozvao me je u svoju hotelsku sobu i tu smo prvi put vodili ljubav. Nakon Dana zaljubljenih kontakt smo održavali porukama, a pozivao me i na koncerte širom SAD. Kada je posetio Atlantu, u kojoj sam živela, družili bismo se.

Dok smo bili u vezi, dao mi je do znanja da nisam jedina žena s kojom se viđa. Mislila sam da želi da bude iskren sa mnom, pa sam to i prihvatila i ostala s njim u vezi. Prve dve godine sve je bilo super. Dolazila bih na njegove koncerte i provodila vreme s njim, odgovaralo je to i meni.

"Njegove želje su me ponižavale"

Uskršnjeg vikenda, u martu 2016. godine, došla sam u Čikago jer je on to tako tražio. Međutim, nismo se čuli dva dana. Konačno mi se javio i poslao nekoga po mene ko je trebao da me odvede u studio u kojem je snimao. Umesto toga, ostala sam u kombiju od 11 do 20 sati.

foto: Profimedia

Kad su me konačno, njegova pratnja i nećak, pustili iz kombija, zatekla sam ga kako partija u studiju kao da se ništa nije dogodilo. Ponašao se sasvim normalno, a mesecima kasnije saznala sam da je to bio test. Testirao je moje granice i igrao igre sa mnom.

U maju 2016. godine otputovala sam u Dalas na njegov koncert. Nakon koncerta njegov asistent mi je rekao kako treba da požurim i pokupim svoje stvari iz hotela. To sam i uradila i ušla u kombi koji je trebao da me odvede u Oklahomu kako bih mogla da uhvatim let i vratim se u Atlantu.

Međutim, vozač je vozio bez zaustavljanja. Sve dok nismo stigli pred veliku kuću u Džordžiji. Kad sam ušla u kuću, Robert me je dočekao i rekao: "Dobro došla kući, dušo".

Pokazao mi je kuću i odveo me do moje sobe. Mislila sam kako ću ostati nekoliko nedelja preko leta dok su mi deca na praznicima. Bili su s mojom porodicom, kao i svake godine, i pomislila sam kako bih mogla da ostanem s njim nekoliko nedelja. Nisam nikada pomislila kako je reč o trajnom dogovoru.

Čim sam se uselila počelo je emocionalno i seksualno zlostavljanje. Nije me prisiljavao na seks s njim, već me zastrašivao da radim neke stvari u seksu s njim, i u seksu utroje, uprkos tome što sam mu jasno dala do znanja da se u tome ne osećam prijatno.

Kad bih mu rekla da nešto ne želim da uradim, vikao bi na mene i nazivao me glupačom. Rekao mi je kako ostale devojke koje su ili dolazile u kuću, ili živele s nama u tom trenutku, nemaju problema s ispunjavanjem njegovih želja, pa me je pitao u čemu je moj problem. Njegove želje i potrebe su me ponižavale.

"Naređivao nam je kako moramo da sedimo"

Tenzije među nama podizala je i njegova trenerica koja je mene i druge devojke obučavala u tome šta treba da radimo kako bismo ga zadovoljile. Po njenim i Robertovim pričama, oni su u seksualnom odnosu bili 16 godina, od kad je ona imala 14. Kako je ona s njim živela tako dugo, bila je poput glavne devojke u školi, najpopularnije, pa je često iskorišćavala svoj položaj i vikala na mene.

Sećam se kako smo se nas dve jednom posvađale i kako mi je Robert rekao da imam "sindrom crne žene". Rekao je kako ja ne volim da mi mlađa žena govori šta treba da radim i da on neće dozvoliti meni da mu govorim šta da radi.

Nije istina da Ar Kelly hvata samo mlađe devojke, iako su većinom one njegov plen, jer su ranjivije i osetljivije, pa je i lakše s njima manipulisati, posebno ako je reč o nekome ko je zvezda.

Imala sam 35 godina kada smo se upoznali i znao je da sam u pređašnjem odnosu bila zlostavljana. Držao me je tačno tamo gde je hteo, jer sam počela da mu verujem. Uverio me je kako me nikada neće povrediti i tako me podsticao da mu se otvorim i pričam o svojim iskustvima zlostavljanja.

Međutim, to nije prestalo. Emocionalno zlostavljanje i seksualne pretnje je nastavio i jako dobro kontrolisao.

Jednom me je zgrabio za ruku samo zato što sam obukla pogrešnu majicu. Imao je stroga pravila koja sam morala da poštujem, pa tako i ostale devojke koje su živele ili imale seksualni odnos s njim. Jednom smo se spremali za izlazak i ja sam obukla kratke pantalone i top.

Smučilo joj je kad je videla šta devojčice moraju s njim da rade tokom seksa

Čim me je video zgrabio me je i rekao mi da se presvučem. Otišla sam u sobu i presvukla se i umesto da sam otišla napolje s drugim devojkama, morala sam da odem s njim u studio. Kad smo došli tamo, rekao mi da moram da se oblačim poput drugih devojaka iz kuće koje su nosile trenerke. Kad sam mu rekla kako je napolju iznad 38 stepeni i da mi je vruće, nije ga bilo briga.

Kontrolisao je svaki deo mog života dok sam s njim živela. Ja i još dve devojke koje smo živele s njim tada, mogle smo da jedemo samo kad nam je on rekao, a nekad je znao da da prođe ceo dan da ništa ne pojedemo jer je on jednostavno zaboravio ili nije hteo da jede.

Sećam se da sam kupovala grickalice kad smo izlazili napolje i skrivala ih u svojoj sobi, pa sam uvek imala nešto hrane. Kontrolisao je i kad samo mogle da idemo u WC ili izađemo iz svojih soba. Morale smo porukom ili pozivom da tražimo dozvolu za korišćenje kupatila, a ako ne bi odgovorio, bilo nam je dozvoljeno da izađemo iz sobe i hodamo dok nas on ne čuje.

Zlostavljanje i kontrola dovodila me je do ruba, ali najviše mi je smetalo što sam morala da gledam mlade devojke, čak 18-godišnjakinje, kako se bave svakakvim seksom s njim. Nisam to mogla više da podnesem i počela sam da planiram svoj beg.

Nazvala sam prijateljicu koja je radila u blizini i pozvala je da me pokupi. Nazvala me je kasnije tog dana jer nije mogla da prođe obezbeđenje koje je okruživalo kuću. Znala sam da moram da pokušam, pa sam jednostavno spakiovala svoje kofere i odlučila da izađem napolje. Robert je bio izvan kuće i pričao sa svojim osobljem. Začuđeno me je pogledao i pitao "Dakle odlaziš?"

Samo sam mu odgovorila "Da, odlazim". Nastavila sam da hodam prema automobilu u kojem me čekala prijateljica i nisam se osvrtala.

S njim sam ukupno provela tri nedelje u kući. Nakon što sam otišla, nazvao me je i rekao kako moram da se izvinim jer sam tako otišla i da treba da se vratim kući. Nisam se vratila. Puno tih žena koje su pretrpele njegovo zlostavljanje su se udružile.

Ne žalim što sam ispričala svoju priču i s tim izašla u javnost, ne samo zbog toga ko je moj zlostavljač, već i zato što će ovaj moj čin pomoći drugim ženama u situacijama poput moje da ispričaju svoje priče i da im drugi poveruju.

(Kurir.rs/ Express.hr)

