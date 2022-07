PREVARIO JE, PONIZIO I NAPRAVIO DETE DRUGOJ, A SAD JE MOLI DA MU SE VRATI: Nastavak ljubavne drame koja trese svetski šoubiznis

NBA Košarkaš Tristan Tompson moli rijaliti zvezdu Kloi Kardašijan da mu se vrati i nada se da će ih beba koju čekaju ponovo ujediniti kao par, tvrdi izvor blizak košarkašu.

Podsetimo, Kloi je raskinula s Tristanom kada je saznala da ju je prevario s fitnes modelom Marali Nikols, a njihovo dete začeto preko surogat majke pre nego što je Kloi saznala da Tristan ima dete s Nikols.

Međutim, kako navodi izvor, 31-godišnja rijaliti zvezda košarkašu ne želi da da još jednu šansu. Kloi je krenula dalje, ali Tristan, koji je presrećan zbog prinove, i ona, planiraju da prijateljski odgajaju bebu.

foto: Profimedia

Kloi i Tristan već imaju četvorogodišnju ćerku Tru, a sada stiže njihovo drugo dete putem surogat majke.

- Možemo da potvrdimo da će Tru dobiti brata ili sestru. Kloi je neverovatno zahvalna izvanrednoj surogat majci za tako predivan blagoslov - rekao je za časopis "In Touch" predstavnik zvezde serije "Keeping up with the Kardashians".

Drugi izvor je potvrdio da bivši par nije opet zajedno, te da nisu razgovarali od decembra prošle godine, osim o pitanjima zajedničkog roditeljstva.

foto: EPA/Nina Prommer

Nikols je zatrudnela s Tristanom u martu 2021. dok je on još bio u vezi s Kloi. Nikols je 1. decembra 2021. godine rodila sina Tea.

Tompson je Kardašijan jednom prilikom poslao podužu poruku u kojoj je tvrdio da ona ne zaslužuje da bude ponižena kao što je on to radio tokom prošlih godina.

- Moji postupci sigurno nisu u skladu s načinom na koji te gledam. Imam najveće poštovanje i ljubav prema tebi. Bez obzira na to što misliš. Opet, neverovatno mi je žao - napisao je košarkaš.

Nikols je više puta tvrdila da Tristan još uvek nije upoznao njihovog sina. Osima Tea i Tru, košarkaš ima petogodišnjeg sina Prinsa s bivšom devojkom Džordan Krejg.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:11 KIM KARDAŠIJAN MORA DA PRESTANE: Pratioci zgroženi novim snimkom, da li je moguće da se u OVO UVUKLA?! (VIDEO)