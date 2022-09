LEPOTICA PRIZNALA ZAŠTO JOJ JE SIN MRTAV! Rekla svetu da je POBACILA, pa otkrila STRAŠNU ISTINU: Znam da mi je ovo SPASILO ŽIVOT!

Krisi Tajgen je u četvrtak otkrila da je njen pokojni sin Džek umro usled "abortusa koji joj je spasio život", a ne u pobačaju kako je ranije rekla.

- Pre dve godine, kada sam bila trudna sa Džekom, Džonovim i mojim trećim detetom, morala sam da donesem mnogo teških i srceparajućih odluka - rekla je Tajgen na samitu Proper Dejlija.

- Negde na pola puta postalo je jasno da on neće preživeti, a da ni ja neću bez medicinske intervencije.

Naglasila je da je imala ogromnu medicinsku negu i divan sistem podrške, ali je tek nedavno shvatila da je abortirala.

- Nazovimo to kako je bilo: to je bio abortus. Abortus je urađen da bi se spasio moj život jer sam nosila bebu koja nije imala nikakve šanse. I da budem iskrena, nikada, nikada te dve stvari nisam sastavila do pre nekoliko meseci.

Bivša manekenka je rekla da "nije shvatala to na taj način" sve dok Vrhovni sud nije poništio Roe protiv Vejda. Saosećala je sa ljudima koji bi morali da donesu teške odluke kada ju je Ledženg podsetio da je ona bila jedna od njih.

- Ućutala sam, osećajući se čudno što to nisam shvatila na taj način. Rekla sam svetu da smo imali pobačaj, svet se složio da smo imali pobačaj, svi naslovi su govorili da je to bio pobačaj.

- I postala sam stvarno frustrirana što uopšte nisam rekla šta je to, i osećala sam se glupo što mi je trebalo više od godinu dana da shvatim da smo abortirali.

Tajgen i Ledžend, 43, objavili su krajem septembra 2020. da su izgubili svog dečaka u pobačaju zajedno sa nizom srceparajućih crno-belih fotografija snimljenih u njihovoj bolničkoj sobi, prenosi PageSix.

