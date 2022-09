SEKS SKANDAL! POZNATI PEVAČ VARAO ŽENU SA MLAĐOM, PA REŠIO DA DETE NAZOVE PO LJUBAVNICI: Oglasio se posle svih OPTUŽBI i rekao OVO

Instagram zvezda Samner Stro (Sumner Stroh) objavila je TikTok video gde je priznala kako je imala aferu sa poznatim pevačem grupe Marun 5 ("Maroon 5") Adamom Levinom (43).

Prema njenim rečima afera je trajala više od godinu dana, a odlučila je da u javnost izađe sa tom informacijom pre nego jedan od njenih prijatelja vest proda tabloidima.

- Imala sam aferu s muškarcem koji je oženjen manekenkom Victoria‘s Secreta. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno govoreći, osećala sam se iskorišćeno - priznala je Samner dok su u pozadini prikazane poruke s pevačem.

Instagram zvezda kaje se zbog učinjenog, ali dodaje kako je mislila da je pevačev brak gotov. Njihova komunikacija s vremenom je prestala sve do jednog dana kada je pevač pitao može li svoje treće dete da nazove po njoj.

- Ok, ozbiljno pitanje. Dobiću još jedno dete i ako bude dečak, stvarno želim da ga nazvem Samner. Slažeš li se s tim? Smrtno sam ozbiljan - napisao je pevač navodno.

- Neprijatno mi je što sam bila upletena u ovo s muškarcem s potpunim nedostatkom kajanja i poštovanja. Ni na koji način nisam pokušavala da pridobijem simpatije. Potpuno shvatam da nisam žrtva ovoga. Nisam ja ta koja je ovde stvarno povređena. To su Behati i njena djeca i zbog toga mi je jako žao - kaže.

- Prećutala sam najvažniji deo, a to je činjenica da sam imala utisak da je njihov brak gotov. Verovala sam da to prećutkuju kako bi izbegli negativne medijske natpise jer, kao što sam rekla, bila sam nova u Los Anđelesu, pa sam pretpostavila da je to tako sa slavnim osobama njegovog kalibra. I zato se osećam iskorišćeno, jer je znao da sam poverovala sve što mi je rekao zbog svoje ranjive pozicije i činjenice da sam bila nova u gradu.

Takođe, poslao mi je poruku sa svog potvrđenog Instagram profila. Nisam imala razloga da to dalje preispitujem.. Ali sada shvatam da je to verovatno bila njegova taktika manipulacije - priznala je.

foto: Printscreen/TiktTok

Internet je poludeo, svi su skočili krenuli da komentarišu, a onda je pevač rešio da se oglasi.

-Trenutno se puno priča o meni i želim da razjasnim situaciju - započeo je Levin svoju objavu na Instagramu. Tvrdi da nije imao aferu, ali da je "prešao granicu tokom žalosnog razdoblja u životu".

- U određenim slučajevima to je postalo neprikladno. Rešio sam to i preuzeo proaktivne korake da to ispravim sa svojom porodicom. Moja žena i moja porodica su sve do čega mi je stalo na ovom svetu.

foto: Printscreen/Instagram

Biti dovoljno naivan i glup da rizikujem jedinu stvar koja mi je uistinu važna bila je najveća greška koju sam mogao da uradim. Nikada je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno", dodao je pevač.

Levin je već osam godina u braku s manekenkom Victoria's Secreta Behati Prinslu i par je nedavno objavio da čeka svoje treće dete.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:49 NAŠ SLAVNI GLUMAC IGRAO U FILMU HARI POTER! U emisiji Pusti brigu otkrio malo poznate detalje o snimanju OSTAĆETE BEZ TEKSTA