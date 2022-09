STIŽE DRUGA SEZONA NASTAVKA SERIJE SEKS I GRAD! Oglasila se Sara Džesika, gledaoci RAZOČARANI: Ovo je PRELOŠE! (FOTO)

Sara Džesika Parker najavila je na svom Instagramu da uskoro stiže druga sezona novih epizoda serije "Seks i grad" pod imenom "And Just Like That...".

Glumica je objavila samo fotografiju novog scenarija i dodala da će za sada samo toliko otkriti.

Sličnu objavu je podelila i Sara Ramirez, koja glumi Če u novim epizodama kultne serije.

I dok su neki obožavatelji serije komentarisali kako s nestrpljenjem čekaju nove sezone, mnogo više je bilo onih koji su izrazili svoje nezadovoljstvo prvom sezonom novih epizoda.

"Ono je bilo bolno gledati. Nadam se da će nova sezona biti bolja", "Ova serija je preloša u poređenju s originalnim 'Seksom i gradom', "Nadam se da će nova sezona biti bolja. Iako sam veliki fan 'Seksa i grada', prvu sezonu nisam mogla da pogledam do kraja", nizali su se komentari nezadovoljnih gledalaca.

Mnogi su kritikovali agresivno nametanje woke kulture, a lik Če, gej komičarke koja je postala ljubavnica Mirandi Hobs u prvoj sezoni, uzrokujući kraj Mirandinog braka sa Stivom Brejdijem, mnogima se nije nikako svideo.

Ramirez je već govorila o tome šta obožavatelji serije mogu da očekuju ​​od njenog lika u drugoj sezoni.

"Prva sezona je bila ocenjivanje knjige prema koricama, a druga sezona govori o čitanju knjige", rekla je Ramirez ranije za Variety.

Obožavatelji mogu da očekuju u novim epizodama ​​i Džona Korbeta u ponovnoj ulozi bivšeg Keri Bredšo, Ejdana.

Gledaoci su istakli i kako su razočarani što, sudeći prema najavama, lik Samante se neće pojaviti ni u novim epizodama.

