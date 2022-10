NIJE VIŠE NA STUBU SRAMA: Kralja ČARLSA III su mnogi SMATRALI LUDIM, sada su ga Britanci konačno prihvatili i OVO kažu za njega!

"Čarlsa su smatrali ludim, ali on je bio čovek ispred svog vremena", tvrde danas stručnjaci za kraljevsku porodicu.

Kejti Nikol i Dankan Larkomb veruju da će Britanci videti kako kralj Čarls III kroči stopama svoje majke sada kada je prihvaćen u javnosti.

U nedeljama nakon smrti njegove majke, kraljice Elizabete II, kralj Čarls III je dobio pohvale i britanske javnosti i kraljevskih komentatora za svoje ponašanje i posvećenost planovima za svoju vladavinu.

Kejti Nikol, autorka knjige The New Royals (Novi kraljevi), koja uskoro treba da se nađe na policama knjižara, rekla je da veruje da ćemo konačno videti najbolje od britanskog novog monarha, govoreći o njemu kao o čoveku ispred svog vremena.

„Postao je bolje shvaćen, to je danas vidljivo na svakom koraku. Ne možete stalno da kritikujete čoveka zbog grešaka koje je napravio pre 25 godina. Javnost je krenula dalje, a takođe i njen odnos prema Čarlsu i Kamili“.

Kejti dodaje: "Dugo je bio viđen kao dosadni birokrata koji je pomalo ludovao, ali sada prepoznajemo da je čovek koji je bio mnogo ispred svog vremena".

Gotovo do juče se najveći deo šala koje su se ticale tadašnjeg princa od Velsa a sada kralja odnosio na njegovu aferu sa Kamillom, kao i njegove fascinacije arhitekturom i životnom sredinom. Danas ga javnost već gleda kao vizionara, za razliku od nekoga 'zaglavljenog u prošlosti'.

"On je veoma promišljen i pažljiv čovek, brižna i saosećajna osoba, odlučan da uradi najbolji posao kao kralj“, objašnjava Kejti.

"U prošlosti nije birao lak put, ali on je sada sa ženom koju voli i očigledno su veoma srećni zajedno."

I kraljevski komentator i novinar Dankan Larkomb je saglasan sa ovim, smatra da će Čarls, uprkos dubokoj tuzi za majkom, sada želeti da pokaže svetu za šta je sposoban.

"Bilo je beskrajnih diskusija o tome da li je Čarls pogodan za kralja i da li bi titula trebalo da ide direktno Vilijamu. Sada, konačno, ima priliku da dokaže da su njegovi kritičari pogrešili".

Čarlsova situacija, primećuje uz to, je veoma različita od one njegove majke. Nikada se nije ni očekivalo da će postati kraljica sve do abdikacije svog ujaka, a onda kada joj je otac umro dok je bila na turneji, njen život se promenio u trenu.

"Čarls je imao više od 70 godina da se pripremi. Konačno je uspeo da nam pokaže šta želi da radi i kako želi da vlada".

U svom prvom javnom pojavljivanju posle majčine smrti prošlog meseca, kralj je govorio o tome da je „vaspitan da neguje osećaj dužnosti prema drugima“ i zakleo se da će čuvati nasleđe svoje majke doživotno služeći naciji.

Tokom proglašenja za kralja u palati Sent Džejms, Čarls, koji se već smatra jednim od najvrednijih članova porodice, prihvatio je s velikim žarom sve dužnosti i teške odgovornosti za očuvanje suvereniteta koje su sada prešle na njega.

