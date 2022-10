ZA NJEGOVE AFERE ZNAO CEO SVET, VARAO JE JAVNO BEZ ZADRŠKE: Posle 20 godina progovorila o svim preljubama i mužu kog SVI obožavaju

Supruga fudbalera Vejna Runija, 36-godišnja Kolin, u novom dokumentarcu o njegovom životu ispričala je sve o njegovim zavisnostima, ali i o aferama s raznim ženama.

foto: Profimedia

- Ne bih sada bila ovde da mu nisam oprostila - iskrena je bila Kolin.

Vejn je inače poznat po brojnim izletima van braka, a redovno je crveneo pred novinarima kad god bi ga uhvatili u prevari.

Kolin se u dokumentarcu osvrnula na njihovu 20-godišnju vezu i 14 godina braka. Vejn je ispričao kako je odmah znao da će pred oltar sa svojom današnjom suprugom.

- Mislim da sam imao 11 ili 12 godina kada sam zaključio da želim da se venčam s Kolin. Rekao sam joj to odmah. Rekao sam joj da kada odrastemo, želim s njom pred oltar i da imam decu s njom. Gledala me kao da sam poludeo - prisetio se.

- On je pravi šarmer, tako me je i osvojio. Što smo se više zbližavali, on je bio sve uvereniji da je to zaista to - rekla je.

Vezu su započeli kao 16-godišnjaci. Već na početku veze Vejn je svoju današnju suprugu varao s prostitutkama, a njegov prvi preljubnički skandal procurio je u javnost dok još nisu bili u braku, 2004. godine. Fudbaler je i prethodne afere ispočetka poricao, ali na kraju ih je ipak priznao.

Vejn i Kolin venčali su se 2008. godine u Portofinu, a ona se u dokumentarcu prisetila i kako je reagovala na prve prevare.

- Tada smo još bili vrlo mladi i jako smo se svađali. Znala sam s kim se druži i znala sam da to nije za njega dobro. Nisam htela ništa da mu govorim do određenog trenutka - rekla je ona, te dodala kako je alkohol glavni krivac njegovog ponašanja, što je on i sam priznao.

- Sve što se dogodilo je istina. To ne znači da ne volim Kolin, jednostavno sam donosio pogrešne odluke - prokomentarisao je fudbaler.

Kolin je imala veliku podršku svoje porodice u teškim vremenima i kaže kako su prevazišli sve njegove afere i zavisnosti.

- Prešla sam mu preko svega. Nije bilo lako, ali sam mu oprostila. Mislim da je neverovatno gde smo danas nakon svega toga. Srećni smo oboje jer smo snažne osobe, te smo o svemu pričali. Još danas puno o tome pričamo - zaključila je.

