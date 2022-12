NATAŠA NINKOVIĆ ZBOG OVOG ČOVEKA ODBILA HOLIVUD! Stariji je od glumice 10 godina i bogati je BIZMISMEN: Ja sam srećna žena!

Lepa glumica Nataša Ninković već 25 godina je u braku sa bizmismenom Nenadom Šarencem sa kojim je dobila i blizance Matiju i Luku. Za Nenada se udala kada je imala 25 godina, a njen suprug 10 godina je stariji od nje, a poznata glumica tvrdi da joj je brak pomogao da sazri.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.

Priznala je i da je zbog supruga odbila i čuvenog američkog reditelja Olivera Stouna.

- Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad… Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: ‘Naravno' - objasnila je ona privremeno za „Blic“ i otkrila da je sa mužem doživela „holivudske trenutke“:

- Ja sam srećna žena, jer sam ih imala i na poslu i privatno, a i danas imam takve trenutke. Bilo je večeri kada sam govorila sebi: ‘Nema dalje, nema bolje’. Situacije ‘nema dalje’ imala sam mnogo puta sa suprugom. One kratko traju, ali valjda baš zato jesu izuzetne.

