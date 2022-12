ARKAN ME JE GODINAMA JURIO! Branislav Lečić progovorio o susretu sa Ražnatovićem: Bio je to jedan pravi MAFIJAŠKI razgovor!

Glumac Branislav Lečić otkrio je da je Arkan tražio da ga glumi u filmu, nakon snimanja ostvarenja "Bulevar revolucije".

- Nakon premijere tog filma Željko me je godinama jurio da razgovaramo. Na kraju nam je njegov tadašnji prijatelj, sada pokojni Nebojša Đorđević Šuca organizovao sastanak u Arkanovoj poslastičarnici, baš u trenutku kada je on bio najmoćniji. Ponudio mi je da radimo film o njemu u kojem bih ga ja glumio - rekao je Lečić.

foto: Kurir.rs

Glumac priznaje da u prvom trenutku nije hteo da prihvati ulogu:

- Rekao sam mu 'Znaš šta, ti si ubedljiv lik i mislim da treba samog sebe da glumiš u tom filmu. Začudio se, zastao i onda mi rekao da bih ja to bolje uradio bez obzira na njegovu autentičnost. Složio sam se s njim. Bio je to jedan pravi, muški i mafijaški razgovor. On je bio veoma inteligentan čovek.

On je tada Arkanu postavio jedan uslov.

- Rekao sam mu da prvo moram da pročitam scenario, a onda ću odlučiti da li ću prihvatiti ulogu. Ako scenario bude dobar glumiću, u suprotnom to neće biti nikakav izazov za mene i neću moći dobro da odigram rolu - priznao je glumac.

Lečić priznaje da mu je žao što nikada nije snimio taj film:

- Nekoliko godina kasnije on je ubijen i sve je propalo. I danas mislim da bi to bila zanimljiva priča ukoliko bi se prikazala na verodostojan način.

foto: Kurir televizija

Glumac otkriva i da su nekon premijere filma "Bulevar revolucije" mnogi kriminalci hteli da ga upoznaju:

- Taj film je bio najava nečega što je zapravo već postalo normalno u Beogradu, a reč je o kriminalnom miljeu. Posle tog filma mnogi kriminalci su hteli da me upoznaju. To je bilo čudo jedno! Bio je to period pre sankcija, kad su kriminalne aktivnosti i brzo sticanje para postali uobičajeni.

