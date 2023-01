NAJOMRAŽENIJI GLUMAC DRASTIČNO PROMENIO IMIDŽ: Javno je PONIZIO bivšu ženu i svoje BOLESNO DETE, sad ljubi ćerku glumačke legende

Kris Prat (43) uputio je pratiocima na Instagramu novogodišnju čestitku i pokazao promenu imidža.

"Nova godina, novi brkovi, mi isti. Želimo vam svima zdravu, srećnu i blagoslovenu Novu godinu", napisao je glumac uz fotografiju sa suprugom Ketrin Švarceneger (33), s kojom ima ćerke Lajlu (2) i sedmomesečnu Elois.

Najviše pažnje su privukli Krisovi brkovi, jer je zbog njih izgledao gotovo neprepoznatljivo. "Kristijan Bejl?", bio je komentar jednog pratioca.

"Rekla bih više Tom Kruz", "Mislio sam Itan Hok", "To nije Kris Prat", "Mislio sam da je ovo Džejms Franko i nova žrtva", "Polako postaješ Mario kog glumiš", nadovezali su se drugi. Naime, glumac tumači glavnog lika u filmu "The Super Mario Bros", koji izlazi u aprilu ove godine.

Zbog spominjanja zdravlja u objavi neki su se osvrnuli na njegovog sina Džeka (10) iz prvog braka s Anom Faris (46), dok su ostali komentari da su on i supruga lep par i poželeli im sve najbolje.

Inače, Kris je 2021. godine nepromišljenim potezom stekao titulu jednog od najomraženijih holivudskih glumaca. Naime, glumac je podelio fotografiju sa svojom drugom suprugom koju je pohvalio, napisavši da joj je zahvalan jer mu je omogućila "neverovatan život i zdravu ćerku". To ne bi bilo sporno da glumac nema sina Džeka, koji se godinama bori s teškim zdravstvenim problemima.

"Ljudi, pogledajte kako me gleda! Mislim, stvarno. Želim vam da pronađete nekog ko će ovako gledati u vas! Upoznali smo se u crkvi. Pružila mi je predivan život, predivnu, zdravu ćerku, toliko glasno žvaće da ponekad moram da stavim čepiće za uši, ali to je ljubav! Pomaže mi u svemu. U zamenu, povremeno otvaram teglu kiselih krastavaca. Njeno srce je čisto i pripada meni. Ona je moje najveće blago, odmah uz moju Ken Grifi Džunior Aper Dek Ruki karticu. Ako znate šta je to, onda znate da to mnogo govori. Rođendan joj je za otprilike 6 nedelja. Dakle, ako joj ništa ne kupim do tada, reći ću joj da pročita ovaj post. Volim te, dušo", napisao je Prat.

Ovaj opis mnogi su protumačili kao direktan udarac Ani i njihovom sinu Džeku. Javnost je zgrozio ovaj glumčev potez, pa su mu poručili: "Možda ste se upoznali u crkvi, ali ti ideš u pakao".

Njegov sin Džek je na svet stigao prevremeno i imao je samo 1,7 kilograma na rođenju. Prošao je nekoliko operacija i i dalje ima problema s vidom i srčane tegobe.

"Sin Krisa Prata i Ane Faris rođen je s moždanim krvarenjem koje je ostavilo neizbrisive posledice na njegovo zdravlje i pokretljivost. No, vrlo je važno da se glumac sada hvali da konačno ima zdravo dete. Kris Prat je obični ološ", bio je jedan od komentara na Pratovu objavu. Ana nije komentarisala sporne reči bivšeg supruga.

Kris i Ana razveli su se 2018. nakon osam godina braka, a glumac se ponovo venčao 2019. s ćerkom Arnolda Švarcenegera. Dok je Faris bila udata za Prata, kružile su glasine da je vara, a mnogi su komentarisali da je to bio uzrok njihovog rastanka.

"Tužni smo jer objavljujemo da se zvanično razvodimo. Zaista smo se jako trudili dugo vremena i mnogo smo razočarani. Naš sin ima roditelje koji ga jako vole i upravo zbog njega pokušaćemo da ovu situaciju držimo privatnom što je više moguće. I dalje volimo jedno drugo i uvek ćemo čuvati uspomene na zajedničke trenutke. Ana Faris i Kris Prat", objavili su vest o razvodu i nisu hteli da komentarišu nagađanja o njegovoj neveri.

Bivši par se upoznao 2007. na snimanju filma "Take Me Home Tonight", a Faris je tada još uvek bila u braku sa svojim prvim suprugom, glumcem Benom Indrom. Ana je u svojoj knjizi "Unqualified" napisala da je Prat bio "savršen od početka".

Glumica je doživela teške trenutke i u novembru 2019, kada je za dlaku izbegnuta tragedija. Naime, ona i prijatelji su unajmili kolibu na jezeru Tahoe u Sijera Nevadi i tokom boravka su osetili čudne simptome. Pozvali su hitnu pomoć, a stigli su i vatrogasci koji su utvrdili da je curio ugljen-monoksid i njegova količina u prostoru je bila šest puta veća od maksimalne dozvoljene.

Ana se u julu 2021. godine udala za snimatelja Majkla Bereta (52).

"Osvrćem se oko sebe... desno mi je verenik, koji mi je sada suprug. Da, u tajnosti smo se venčali", rekla je u svom podkastu.

