CEO ŽIVOT BILA NESREĆNO ZALJUBLJENA U KOLEGU I TEŠILA SE HRANOM: Slavna glumica imala PROBLEM S KILAŽOM i mnogo je PATILA

Kirsti Eli bila je američka glumica koje se rodila 12. januara 1951, a umrla je u decembru prošle godine u 72. godini života.

Kirsti se proslavila kao Rebeka u poznatom sitkomu "Kafić Uzdravlje", koji se emitovao od 1987. do 1993. Za tu seriju je osvojila Emi i Zlatni globus, a iako je i kasnije glumila u raznim serijama, više nikada nije ponovila uspeh s početka svoje karijere. Tako se pojavila u filmu "Look Who’s Talking" i u seriji "Veronica’s Closet", a pamtimo je i po ulozi u "Star Treku".

I dok niko ne može da joj ospori veliki glumački talenat, ono što joj mnogi zameraju je činjenica da je tokom karijere više puta uzimala duge pauze između snimanja – a sve zbog problema s težinom.

Naime, ova glumica se celog života borila sa svojom "krupnijom" građom i viškom kilograma, zbog kojih joj je patilo samopouzdanje. Kako nije bila "klasična" holivudska lepotica, teško je dobijala uloge, a svake dve godine bi se podvrgavala suludo restriktivnim planovima ishrane i vežbanja – koji bi urodili plodom, ali tek na neko vreme.

Kirsti je jedna od glumica koja je najotvorenije govorila o svom problemu s viškom kilograma i napornom borbom da obuzda svoje gojenje. Njeno putovanje od vitkosti do debljine i opet nazad uvek je privlačilo pažnju javnosti, a glumica se nije stidela da javno kaže koliko je zbog svojih oscilacija u težini patila. Tako je u više navrata gubila po nekoliko desetina kilograma – da bi ih kroz par godina opet vratila.

Zli jezici su je zbog izgleda, koji po mnogima nije klasičan holivudski, blatili, a ona je zbog svega patila i fizički i psihički. Pala je u depresiju, te se dodatno ugojila, a onda bi naglo odlučila da se "dovede u red". Tako je recimo početkom 2000-ih uspela da izgubi čak 34 kilograma i spadne na 66 kilograma – što joj je ujedno bilo i najmršavije izdanje u karijeri. Međutim, nakon nekog vremena je opet vratila još više kilograma, te joj je vaga pokazivala težinu od 103 kilograma.

2011. je ponovo smršavila, i to čak 45 kilograma, a za sve je bio zaslužan poseban režim ishrane koji je mesecima strogo pratila. Uz to, koristila i reklamirala suplemente za ishranu zbog kojih je kasnije bila tužena jer se dokazalo kako nemaju baš nikakvog učinka na mršavljenje, a Kirsti je govorila da se uz pomoć njih "prepolovila". Tako je morala da plati kaznu od preko 100.000 dolara za lažni marketing.

Onda se ponovo ugojila, a dve godine kasnije ponovo smršala oko 50 kilograma. Tako je glumica ceo život provela na klackalici mršava-krupnija i zapravo nikada nije bila zadovoljna svojim izgledom.

Javno je rekla kako se ne sviđa samoj sebi, te da zna da joj je karijera oduvek bila jako ograničena upravo zbog njene težine. Jednostavno nije mogla da održava savršenu vitkost koja je u Holivudu toliko tražena, pa joj je zbog toga mnogo uloga oduzeto. Na kraju joj je stalno mršavljenje i debljanje naštetilo i zdravlju, pa je imala problema s funkcionisanjem unutrašnjih organa, posebno štitne žlezde.

Dodatno je glumičin život otežala činjenica da je bila nesrećno zaljubljena godinama – i to u kolegu Džona Travoltu. Kirsti i Džona zaista veže dug i poseban odnos, a da su između njih i te kako sevale iskre bilo je jasno svima koji su ih ikad videli u zajedničkim scenama. Upoznali su se 1989. na snimanju filma "Gle ko to govori", koji je brzo postao klasik, a potvrdu svog statusa jednog od najomiljenijih parova iz romantičnih komedija zacementirali su u još dva nastavka filma, "Gle ko to govori 2" iz 1990. i "Gle tko to govori 3" iz 1997.

Iako njih dvoje nikad nisu završili zajedno u stvarnom životu, Kirsti je priznala da je bila zaljubljena u njega, iako je u to vreme bila udata. Sa suprugom Parkerom Stivensonom bila je u braku do 1997, dok se Travolta 1991. oženio Keli Preston. 2018. je priznala da je da ga još uvek voli i da bi bila s njim da su oboje bili slobodni.

"Gotovo sam pobegla i udala se za njega. Volela sam ga i još ga volim. Da nisam bila u braku, pobegla bih i udala se za njega", ispričala je.

Ipak, s Džonom nikad nije bila u pravoj vezi, a iako je dva puta stupila u brak, oba dva puta se i razvela. Dobila je dvoje dece koji su bili u vrlo bliskom odnosu s njom.

