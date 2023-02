LET 3 ĆE IMATI PROBLEMA NA EVROVIZIJI: Grupa će morati da promeni ceo scenski nastup zbog Britanaca jer imaju STROGA pravila?!

Ekscentrični Riječani su svojom pesmom i performansom na hrvatskom takmičenju za Evroviziju, Dori digli region na noge i bura se ne stišava još uvek. Međutim, pojavio se drugi problem i tiče se njihovog scenskog nastupa.

Hoće li Let 3 zbog Evrovizije morati da ublaži svoj pobednički nastup s Dore? "Nije nemoguće", kaže Tomislav Štengl, HTV-ov urednik, šef Dore i vođa hrvatskog evrovizijskog tima za Jutarnji.hr, i nastavlja:

- Evrosong, a pogotovo BBC, imaju jako stroga pravila. Na svojoj sceni u maju u Liverpulu, naglašeno je, ne žele ništa što bi moglo da povredi bilo čije osećaje. Sledom toga isključene su teme poput nečije vere, političkih ili ratnih poruka. Uz to, Evrovizija ove godine u Engleskoj, po njihovom vremenu, neće počinjati u 21 sat, nego u 20 sati, pa će prvi deo spektakla tamo pratiti i mlađa starosna skupina. Na njih BBC posebno pazi, pa zato u televizijskom terminu do 22 sata ne prikazuju ništa što bi bilo neprimereno najmlađima.

Zbog svega toga nije nemoguće da ćemo u saradnji s našim pobednicima, muzičarima iz Leta 3, nastup možda morati blago "kozmetički" da ispeglamo - govori Štengl, koji odgovara i šta misli koji bi to delovi nastupa u pesmi "Mama ŠČ!" mogli da budu sporni za BBC i EBU (European Broadcasting Union).

- Ne znam. Mogu samo da nagađam u ovom trenutku, a više ćemo znati do 10. marta kada će se završiti sastanci organizatora i šefova evrovizijskih timova. Možda im se neće dopasti ruže ušivene na zadnjicama kostima Leta 3, a možda im se neće svideti ni deo kada tokom performansa na binu izlazi glumac Žanil Tataj Žak obučen u crnu uniformu koja podseća na mantiju pravoslavnog sveštenika, s natpisom "Njinle" i raketama u ruci...

Tekst pesme već je preveden, na "Mammy ŠČ!" koja "kissed moron" nije zasad bilo nikakvih primedbi - kaže Štengl, koji je, istakao da je zadovoljan zbog toga što će Hrvatsku u Liverpulu predstavljati Let 3.

Ne veruje da će kao vođa evrovizijske delegacije imati ikakvih problema s nekonvencijalnim Riječanima.

- Znam Mrleta, Prlju i ekipu dugi niz godina, često smo sarađivali u programima HTV-a. Oni su prvenstveno umetnici, muzičari, ali i veliki profesionalci. Bude li potrebe za ikakvim izmenama u njihovom evrovizijskom nastupu, uveren sam da ćemo se s njima o tome brzo i lako dogovoriti - veruje šef Dore, koja je svojim izborom pobednika ove godine užarila društvene mreže kao nikad dosad. Kako u Hrvatskoj tako i u regionu i inostranstvu.

Wiwibloggs, uticajni evrovizijski sajt, "gori", lome se koplja, suprotstavljaju mišljenja... Deo komentatora i evrovizijskih fanova je zadivljen.

Oni pišu: "Ovo je najbolja stvar koju će Evrovizija videti u tri minuta takmičenja" ili "Ova pesma može da uđe u finale! Treši je, originalna, drugačija, jedinstvena. "Mama ŠČ!" je sve ono što predstavlja Evroviziju‘...

Drugi su zgroženi.

- Stvarno se nadam da će EBU diskvalifikovati ovu pesmu. Ne želim da viditi da itko glumi Staljina, Putina ili Raspućina ili donosi ideju o nuklearnim bombama na pozornici Evrovizije. Ova pesma čini da se osećam krajnje neprijatno. Ovo nije antiratna pesma, to je prikaz dvojice najstrašnijih evropskih diktatora iz poslednja dva veka. Ideja da ljudi odaberu ovu pesmu u ime zabave je nečuvena - smatra jedan od komentatora kojem se "Mama ŠČ" ne dopada.

- Ne želim biti bezobrazan, ali polugoli Hitler je previše neprikladan za Evroviziju… Pesma govori o odlasku u rat, tokom izvođenja neko vadi doslovno nuklearke igračke i onda se sve zaiskri... Što je, k vragu, to? - pita se drugi.

Damir Prodanović Prlja je otkrio da će se Let 3 ubuduće voziti isključivo na traktoru.

- Traktor je naše novo prevozno sredstvo. Na njemu smo došli na Doru, na njemu ćete nas sretati i ubuduće. Što se Dore tiče, do nje nas je sigurno i mirno dovezao naš prijatelj, član karnevalske skupine Lovranska draga. Bilo je ideja da traktor po Opatiji vozimo Mrle i ja. Svakako, ja sam već u par navrata imao prilike da sednem za volan traktora: divan osećaj! - ističe Prlja, dok njegov kolega Damir Martinović Mrle dodaje:

- I u Liverpul ćemo na traktoru. Posebnom, električnom, ekološki prihvatljivom. Naravno, pre toga ćemo uvežbati vožnju na "suprotnoj" strani - govori Mrle uz odobravanje članova svoje grupe koju osim njega i Prlje čine još i Matej Zec, Ivan Bojčić i Dražen Balja, koji su na pres konferenciji zahvalili publici na "dominantnoj" pobedi.

- Podrška nam puno znači, trebaće nam i na Evroviziji, takmičanju na kom se najviše veselimo raskošnom lajt šouu. Inače, našu pobedu na Dori posvećujemo miru i ljubavi u svetu - poručili su članovi Leta 3 koje je pobeda, priznali su, iznenadila.

- Nismo računali na ovo. Sada smo stvarno na*ebali. Pesmu nismo namenski radili ni za Doru ni za Evrosong, nego je ovo deo buduće ratne opere za koju je ideja nastala nakon što su Mrle i Ivanka Mazurkijević u Splitu u režiji Paola Magellija radili muziku za predstavu ‘LizistRATa‘.

"Mama ŠČ!" prva je pesma nastala u sklopu tog projekta, a na Doru smo je prijavili jer smo osetili da je to dobra stvar. Poželeli smo da ta dobra antiratna pesma ratne tematike dođe do što šireg broja ljudi - kažu članovi Leta 3 koji su pobedom na Dori ostvarili prvi nužni uslov za uspeh na Evrosongu. Jer na toj manifestaciji, za početak, treba biti primećen. A Let 3 i njihovu "Mamu ŠČ" primetili su doslovno svi.

