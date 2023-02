PREMINUO MLADI GLUMAC PRED KOJIM JE BILA VELIKA KARIJERA: Imao je samo 28 godina, a ova holivudska zvezda je njegova sestra

Glumac i mlađi brat Hejden, Jensen Panetijer je iznenada preminuo u Njujorku ovog vikenda. Imao je samo 28 godina.

foto: AMANDA EDWARDS / Getty images / Profimedia

Vest o smrti saopštili su članovi porodice. Uzrok smrti mladog glumca je još uvek nepoznat, a pripadnici policije su primili poziv u nedelju, oko 17.30, a naknadno su izjavili da smrt nije nastupila nasilnim putem.

Jansen je brat popularne glumice Hejden Panetijer, koja je starija od njega pet godina. On se na javnoj sceni pojavio ranih 2000-ih i to u "Even Stevens," "Blue's Clues," "Robots," i "Ice Age: The Meltdown." Imao je i epizodnu ulogu Trumana Iks u Niklodeonovoj seriji "The X's".

foto: Profimedia

Pojavio se i u ostvarenjima "Tiger Cruise" iz 2004. i "Racing Stripes" iz 2005. zajedno sa sestrom. Hajden je poznata i po propalom braku sa bivšim bokserom i sadašnjim gradonačelnikom Kijeva Vladimirom Kličkom sa kojim ima i ćerku.

foto: Printscreen/Youtube/People

Glumio je u Diznijevim orginalnim filmovima, kao i Niklodeonovim TV filmovima, a onda je 2008. godine nominovan za nagradu mladog umetnika za svoj rad na filmu "The Last Day of Summer".

foto: AMANDA EDWARDS / Getty images / Profimedia

Glumio je i tokom 2010-ih u serijama "Major Crimes" i "The Walking Dead".

Radio je na 5 projekata, neposredno pred smrt.

(Kurir.rs/TMZ)

Bonus video:

01:51 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti KULTNE SRPSKE SERIJE: Živim to i dalje na neki čudan način