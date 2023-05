BILA DOMAĆICA U DUGOVIMA DO GUŠE, A DANAS JE MILIONERKA! Slavu stekla PREKO NOĆI, a kada vidite VILU u kojoj živi, ZINUĆETE

Suzan Bojl, zvezda koja je osvojila svet u takmičenju "Britain's Got Talent" zaradila je u toku karijere oko 22 miliona funti. Suzan danas ima 60 godina, drži se dalje od javnosti, ali objavila je kako je potrošila pare i pokazalo se da je veoma štedljiva.

foto: Ap

Iako je imala više nego dovoljno novca da sebi kupi vilu, Suzan se odlučila da ostane u svojoj maloj kući. Međutim, ipak je pre nekoliko godina rešila da kupi kuću pored svoje za 111.000 funti kako bi ih spojila i stvorila svoj dom iz snova.

Pevačica se malo posvetila preuređenju svog voljenog imanja i transformisala ga u zadivljujući moderan životni prostor prikladan za slavnu ličnost.

Objasnila je da njen dom ima mnogo uspomena za nju zbog čega nije mogla da ga ostavi iza sebe nakon što je stekla slavu, prenosi Mirror.

"To se odnosi na sećanja na tvoju kuću i tvoje vaspitanje, treba da sagledaš stvari i možda vidiš odakle dolaziš i gde leže tvoji koreni. Najbolje je da budeš prizemljen i sa svojim korenima. To vas drži na zemlji i sprečava vas da kažete stvari koje možda ne bi trebalo da kažete", rekla je za Ok magazin.

Iako kuća na prvi pogled izgleda pomalo skromno, unutrašnjost odlikuje moderan dizajn i svaka soba ima različitu paletu boja.

Suzan je religiozna, pa nije iznenađenje da se na ulazu u kuću nalazi kolekcija ukrasa Isusa Hrista ispred njene sobe za klavir.

Soba za klavir je ukrašena mnogim verskim artefaktima pored svih njenih muzičkih suvenira koji su ukrašavali sobu. Držeći se verske teme, Suzan je izložila fotografije i slike svojih pokojnih roditelja, ali i sastanka sa papom.

Nakon velikog renoviranja kuće, pevačica se odlučila za veliku sivu i kariranu sofu da ukrasi njenu dnevnu sobu i kuhinju slične boje.

Kuhinja je opremljena najnovijim uređajima i sjajnim podom krem boje koji je savršeno upotpunio sivu temu sobe.

foto: Profimedia

Pevačica je takođe opremila svoju kuću novim tapetama, pa čak i sivim tepihom.

Dnevna soba, takođe, može da se pohvali zadivljujućim kaminom koji je imao brojne životinjske ornamente ispred sebe.

Suzan je i dalje neverovatno ponosna na svoju snažnu vezu sa porodicom i kaže da kuća ima mnogo srećnih uspomena.

Ono na šta je takođe potrošila novac jesu časovi vožnje. Suzan oduvek želi da sedne za volan, ali nikako ne uspeva da položi vožnju. Ipak, ne odustaje i deo novca odvojila je i za polaganja.

foto: Profimedia

Podsetimo, Suzan se povukla iz javnosti nakon što je shvatila da ne može da se nosi sa tolikom popularnošću i pritiscima javnosti.

Suzan je na vrhuncu svoje karijere dobila, između ostalog, i ceo tim profesionalaca kojima je zaduženje bilo da od domaćice naprave zvezdu. I odjednom se zaista Suzan pretvorila u zvezdu, uvek u najboljim komadima garderobe, sa sređenom frizurom i potpunim stajlingom.

Kada je izjavila da je nevina i da se nikad nije poljubila, popularnost joj je eksplodirala, a muškarci je redovno zvali, pa je bila primorana da stalno menja broj telefona.

foto: Profimedia

U večeri finala, dok je ceo svet bio uveren da je ona pobednica emisije "Britanija ima talenat", ona gubi i iste večeri završava u duševnoj bolnici. Izašla je sa dijagnozom depresije, a nakon izlaska iz bolnice otišla je u manastir u Škotskoj.

Od tada se slabo pojavljivala u medijima, a prošle godine objavila je da je spremna za povratak na scenu, međutim, osim jednog nastupa, ništa se posebno novo nije dogodilo.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

00:53 SAMO DVE PORODICE MOGU NASTAVITI DALJE TAKMIČENJE! Danas otkrivamo ko je otišao kući bogatiji za 50.000 dinara