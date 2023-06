ELTON DŽON ŽELI DA ISKORENI AIDS DO 2030. GODINE: Spreman je da iskešira 125 MILIONA dolara za borbu protiv ove OPAKE bolesti

Britanski pevač Elton Džon rekao je da je moguće i izvodljivo iskoreniti AIDS do 2030., a njegova humanitarna organizacija pokrenula je novu inicijativu. Fondacija Eltona Džona za borbu protiv AIDS-a danas je pokrenula trogodišnji fond, vredan 125 miliona dolara, za borbu protiv sve veće stope zaraze HIV-om u ranjivim zajednicama.

Govoreći o Roket Fondu za Good Morning America (GMA), Džon je rekao: "Imamo još posla, ali zato ovo pokrećem, stvarno želimo da okončamo situaciju sa sidom do 2030., mislimo da je to moguće i izvodljivo pa samo želimo ići dalje."

Fond će podržati pristup prevenciji i lečenju HIV-a za više od milion ljudi, uključujući omogućavanje pristupa testovima, antiretrovirusnim terapijama i preventivnom lečenju HIV-a pre izlaganja (PrEP). Džon je takođe pokrenuo "Let Your Inner Elton Out", koji podstiče ljude da podignu svest o AIDS-u i HIV-u na društvenim mrežama spominjanjem 76-godišnje megazvezde.

"Poruka je, hajde, 'Let Your Inner Elton Out', hajdemo prikupiti novac, završimo s ovim", rekao je. "Izazvaću neke svoje prijatelje... Izazvaću Mihaelu Džej Rodrigez, Neila Patrika Harisa i Džo Džo Sivu da vidim šta će smisliti", rekao je.

Svetski poznati pevač i tekstopisac takođe je govorio o svojoj turneji Farewell Yellow Brick Road: "Biće emotivno, ali ne razmišljam o tome. Samo sam koncentrisan na to da napravim sledeći najbolji nastup koji mogu."

Završni koncert trebao bi se održati u Stokholmu, u Švedskoj, sledećeg meseca. Dodao je: "Moji sinovi biće na završnom koncertu. Biće to sjajna prilika i ko zna kakav će to (biti) osećaj." Prethodno je potvrdio da će ovo definitivno biti njegova poslednja turneja, napomenuvši da će održati gotovo 350 koncerata samo na ovoj turneji.

