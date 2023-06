ČUVENI GLUMAC ZBOG 17 GODINA MLAĐE ANE STAO NA LUDI KAMEN: Evo ko je žena koja je uspela da zauvek zarobi srce NEUKROTIVOG NEŽENJE

Čuveni glumac Džon Ham (52) i 17 godina mlađa Ana Oseole koja se takođe bavi glumom, rekli su "da". Venčanje je obavljeno juče u Big Suur u Kaliforniji, gde se snimalo finale čuvene serije"Mad Men". Njih dvoje su se upoznali na snimanju ove televizijske priče, a on je igrao glavnu ulogu, Dona Drapera.

Svadba je bila u znaku kultne serije, a pre svega ljubavi. Na venčanju su bila brojna poznata imena, Bili Krudap, Pol Rud i Tina Fej. Mladence je do oltara pratila pesma izz filma o Džejmsu Bondu "You only live twice" iz 1967. godine, piše TMZ.

foto: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumac Džon Ham verio se sa Anom Oseole pre nekoliko meseci. Par se upoznao 2015. na snimanju serije "Mad Men" gde je ona glumila recepcionarku Klementin. Vezu su najpre držali u tajnosti, a onda je ljubav isplivala na videlo.

Ham oji važi za jednog od najmuževnijih glumaca, izjavio je nedavno da se sjajno oseća pored Ane Oseole, kao i da razmišlja o braku, deci- novoj definiciji sreće i dobrobiti u životu.

Pre 11 godina rekao je da ne razmišlja o ženidbi i očinstvu odnosno da mu to nije prioritet iako se dosta posvećuje svojim ljubavnim odnosima. Partnerka mu je tada bila glumica Dženifer Vestfild sa kojom je proveo 18 godina.

Ana je promenila sve njegove planove a možda je i sada najbolji momenat za njega da se obaveže.

foto: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pričajući zašto ne žuri za ženidbom, objasnio je: "U životu nemam neki posebno definisan primer braka. Moji roditelji su se razveli kada sam imao dve godine, tako da mi to ništa ne znači. Ne želim da kažem da to ne bi trebalo da znači drugima. Ne osuđujem to ni na ovaj ni na onaj način. To je samo moje iskustvo. Nemam taj uzor bračnog života da ga pogledam i pomislim: "O da, to je to! To je ono što želim!".

Glumac je sa 10 godina doživeo tragediju kada je njegova majka izgubila bitku sa rakom debelog creva, nakon čega je odlazio na psihoterapije.

(Kurir.rs/Blic žena)

