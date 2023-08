BIVŠU IZBACIO IZ VILE, A ONI ZARATILI OKO PSA: Slavni parovi koje pamtimo po RUŽNOM razvodu, a jedan je posebno UZDRMAO javnost

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Shutterstock

Čini se da je holivudski brak postao neka vrsta dogovora o zajedničkom životu s ograničenim rokom trajanja. Britni Spirs i Sem Ašgari poslednji su u nizu poznatih parova čiji će se zajednički život i sve o čemu zaljubljeni maštaju uoči venčanja, okončati presudom o razvodu na sudu.

Jedni kroz brakorazvodni postupak prolaze obazrivo, uz zajedničko saopštenje o tome kako uprkos ljubavi i uzajamnom poštovanju, više ne mogu zajedno. Nakon toga sledi dogovor advokata i tihi, formalni razlaz. Drugi parovi prolaze dramu, ocrnjuju se u medijima, a natezanje tome šta je čije i ko će dobiti starateljstvo nad decom, moglo bi potrajati godinama.

Ukratko, nitko ne želi „never-ending” razvod Anđeline Džoli i Breda Pita, svi bi želeli da se elegantno raziđu poput brazilskog top modela, Žizel Bundšen i bivše zvezde američkog nogometa, Toma Brejdija, čiji je razvod finaliziran prošle jeseni. Postavili su visok standard kako treba izgledati civilizovan završetak bračne zajednice.

Najviše su mu se u nizu slavnih parova čiji su se brakovi završili 2023. približili Riz Viterspun (47) i Džim Tot (53).

Zvezda filma "Legally blonde" i glumac poznat po sporednoj ulozi u humorističnoj seriji "According to Jim" u martu ove godine proslavili su 12 godina braka. Dobitnica Oskara i njen bivši tešku odluku o razvodu doneli su s "velikom dozom pažnje i razmatranja." Njoj je to bio drugi, a njemu prvi brak. Ravnopravno su podijelili starateljstvo nad zajedničkim, desetogodišnjim sinom Tenesijem, a imovina je raspodijeena prema predbračnom ugovoru.

Razvod Sofije Vergare (51) i Džoa Manganijela (46), mogao bi da postane primer kako bez drame okončati brak. U julu 2023. objavili su da je njihovoj gotovo osam godina dugoj bračnoj zajednici, došao kraj. Potvrdili su da je odluka bila teška, ali da ipak nastavljaju svako svojim putem. Čist račun, duga ljubav - krilatica je koja najbolje opisuje financijsku pozadinu njihovog razvoda.

Potpisali su predbračni ugovor uoči venčanja u novembru 2015. Problem bi mogao biti samo njihov kućni ljubimac, 10-godišnja mešanka čivave i pomeranca, Bubbles. Glumica ju je prepustila bivšem bez borbe, ali ovih dana se predomislila. Rasplet neugodne situacije ko će biti vlasnik kujice, tek sledi.

Propao je i brak pop pevača Rikija Martina (51) te konceptualnog umjetnika Ivana Josefa (38) - brak im je potrajao šest godina, a u zajedničkom saopštenju početkom jula 2023., objavili su: "Odlučili smo da okončamo naš brak s ljubavlju, poštovanjem i dostojanstvom prema našoj deci i poštujući ono što smo iskusili kao par svih ovih prekrasnih godina. Sada je naša najveća želja održati zdravu porodičnu dinamiku i odnos usredotočen na mir i prijateljstvo kako bismo nastavili zajednički odgoj naše dece, čuvajući poštovanje i ljubav koju imamo jedno prema drugome."

Američka glumica Šenon Doerti (52), zvezda serijala "Beverly Hills, 90210" objavila je u aprilu 2023. da se nakon jedanaest godina braka razvodi od trećeg supruga, fotografa Kurta Isvanveirka (49).

"Razvod je bila poslednja stvar koju je Šenon htela i o njoj razmišljala. Ali dalje tako jednostavno nije išlo i razvod je bio jedini izlaz za nju iz postojeće situacije", izjavila glumičina agentica za odnose s javnošću. Prema sudskim dokumentima glumica je zahtev za razvod braka podnela u julu ove godine i od trećeg supruga traži plaćanje mesečne alimentacije, jer je zvezda nekad iznimno popularnog serijala "Beverly Hills, 90120" trenutno bez stalnih prihoda. Na žalost, 2015. joj je dijagnostikovan rak dojke: dve godine kasnije izvijestila je fanove kako je bolest u remisiji, poslije mastektomije, hemoterapije i zračenja.

S druge strane, razvod holivudske zvezde Kevina Kostnera (68) i dizajnerke Kristin Baumgartner (49) nakon 18 godina braka i troje zajedničke dece, sve je samo ne uglađen i civilizovan.

Zahtev za razvodom podnela je u maju ove godine manekenka i dizajnerka torbica, a kao razlog je navela holivudski klasik: "nepomirljive razlike". Američki mediji naveli su da ju je na to nagnala njegova navodna prevara s članicom ekipe na setu serije "Yellowstone", što je on opovrgnuo. Prema pisanju medija slavni glumac bivšu je izbacio iz kuće.

