LEGENDA HOLIVUDA POZIRALA SA 40 GODINA MLAĐOM SUPRUGOM: Starosna razlika se JEDVA primećuje, a svi se pitaju kako mu to USPEVA

Proslavljeni glumac Patrik Stjuart (83) sinoć se ruku pod ruku sa svojom 39 godina mlađom suprugom Sani pojavio na otvaranju nove sezone Metropolitan opereske kuće u Njujorku. Holivudska legenda opredelila se za klasično crno odelo, belu košulju i crnu leptir-mašnu, a moramo priznati da se zaista drži neverovatno dobro u svetlu činjenice da je uveliko zagazio u devetu deceniju.

Ko bi rekao da je razlika između Patrika i njegove supruge Sani Ozel (44) skoro pune četiri decenije! Ova dama blistala je u glamuroznoj zlatnoj haljini sa šljokicama, koju je pustila da govori sama za sebe, upotpunivši je samo jednom zlatnom narukvicom.

foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Par se retko pojavljuje u javnosti, ali kada to urade, uvek rado poziraju okupljenim fotografima, premda se čini da Patriku poziranje bolje ide od ruke. Ova 44-godišnjakinja je svojevremeno i sama to priznala, u intervjuu za "Female First" istakla je da nikako ne može da se navikne na život pod svetlom reflektora, ali da tome čak ni ne teži.

"Kada dođe vreme da moramo da idemo na neka otmena mesta, kao što su dodela Emi ili BAFTA nagrada, ja se i dalje osećam kao ona devojka iz Rena u rukama džentlmena kao što je Patrik. I iskreno, nadam se da ću se tako osećati zauvek", rekla je ona pre nekoliko godina.

foto: Profimedia

Inače, par se upoznao još 2008. u jednom restoranu u Bruklinu gde je Sani radila kao konobarica."Ona mi je ljubazno rekla da želi da vidi predstavu "Macbeth" u kojoj sam tada igrao i dao sam joj svoj broj telefona. To je jedini put u životu da sam tako nešto uradio. Oduvek sam imao pravilo da ne dajem svoj broj osobama koje ne poznajem. Intuicija je sve u takvoj situaciji. A ja sam osetio da razgovaram sa finom, inteligentnom, zanimljivom, prelepom ženom. Retko se svi ti elementi spajaju u isto vreme", rekao je jednom prilikom glumac.

Par je nakon predstave počeo da se viđa bez obaveza, ali je njihov odnos ubrzo prerastao u pravu ljubav. Bračne zavete razmenili su 2013. u meksičkom restoranu, a to su učinili u krugu najbližih prijatelja.

Sani je takođe rekla da im ne smeta razlika u godinama i da u njihovom odnosu to nema nikakav značaj.

foto: Twitter

"On je toliko mladalački nastrojen, a pretpostavljam da sam ja stara duša, pa smo premostili taj jaz. To se jednostavno ne primećuje. On je čak i fizički u boljoj formi od mene, a to me nekada razbesni", objasnila je ova dama.

(Kurir.rs/Blic žena)