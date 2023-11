TAJNA PESME "LANE MOJE" ISPLIVALA POSLE 20 GODINA: Crnogorska pevačica otkrila kako je unapred znala za njegovu pobedu (VIDEO)

Crnogorska pevačica Marija Božović progovorila je nakon skoro dvadeset godina o nacionalnom izboru predstavnika na Evroviziji, te otkrila da je svima još na probama bilo jasno da će tadašnju Srbiju i Crnu Goru predstavljati Željko Joksimović s pesmom "Lane moje".

Drugo mesto na Evroviziji 2004. godine koje je osvojio Željko Joksimović s pesmom "Lane moje" jedan je od naših najvećih uspeha na ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

Pevačica Marija Božović, koja je te godine učestvovala na Beoviziji, gostujući u jednom podkastu otkrila je da je tadašnjim takmičarima na osnovu energije koja je vladala tokom proba unapred bilo jasno da će pobednik biti Željko Joksimović.

- Mi smo one godine u Sava centru znali da će Željko Joksimović da pobedi. To smo znali na probama. Ne zato što nam je neko nešto rekao, nego po načinu na koji su se svi ponašali u odnosu na njega i na njegovu probu za njegov nastup. To je baš ludilo bilo. Tolika je razlika bila u tome kako su se ljudi ponašali prema nama koji kao tu nešto... - rekla je Marija gostujući u podkastu "Igor i Vlado", te nastavila:

- Izlazi, kao da je izašao, ljudi, ne mogu da vam objasnim kakav je to osećaj. jer mi odradimo probu, pa prođemo, sednemo u gledalište, sve te zanima, to je tolika razlika bila. Odjednom iz mravinjaka izlazi grdilo mnogo ljudi. Masu se stvari namešta, svi su u nekom hajpu. Znači, kompletna atmosfera i energija se tu promenila. Nama je tu bilo jasno da taj nivo na kom je on, na kom spremaju njegov nastup, trude se oko njega da je to - to. Ne mora niko ništa dalje ni da nam priča. Na kraju je i bilo tako - zaključila je Marija Božović.

Podsetimo, 2004. godine Željko Joksimović je s pesmom "Lane moje" zauzeo drugo mesto na Evroviziji, dok je pobedu odnela Ukrajinka Ruslana s pesmom "Wild Dance".

