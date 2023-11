IMALA JE BOŽANSKU LEPOTU, A ONDA JE ODLUČILA DA PRIRODNO STARI: Evo zašto su sinoć svi ZABEZEKNUTO gledali u NJENO LICE (FOTO)

Slavna manekenka El Makferson pojavila se sinoć na dodeli Harper's Bazaar Women Of The Year Awards nagrada, u aspolutno savršenom modnom izdanju. Bila je u društvu svog partnera, gitariste Dojla Bramhola II sa kojim je u vezi godinu dana. Modna ikona koja ima 59 godina, rešila je da prirodno stari i pogled na njeno lice dokaz je da je to bila prava odluka.

Kada želite da se podsetite kako izgleda dobar modni ukus, pogledate El Makferson koja je sinoć plenila u sofisticiranom izdanju, koji je rezultat njenog odličnog poznavanja mode. Odlično je bio stilizovan i njen partner a poznati par se čak i poljubio pred svima.

foto: Nacho Lopez/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čuvena El Makferson postigla je istorijski uspeh u svetu mode, dok na polju lepote prkosi standadrima "večne" mladosti. Na njenom licu nećete videti prezategnutu i botoksiranu kožu, ali su zato bore dobrodošle. Čuveni australijski model i glumica time daje sjajan primer ženama. A posmatrajući je kako ne prkosi godinama veštačkom lepotom već od njih uzima ono najbolje, svet ima priliku da vidi prelepu ženu koja dokazuje da lep izgled nije i ne treba da bude rezervisan samo za dvadesete.

Zanosna El koja je bila najplaćeniji supermodel na svetu i koja je dobila nadimak Telo, pojavila se juče na modnom događaju u organizaciji "Diora" u Sevilji, u društvu sina Aurelijusa (20). Ponovo je postala globalna vest iz sveta šou-biznisa.

foto: Sam Endicott / Newscom / Profimedia

Kako se neguje El Makferson

Čuvena manekenka otkrila je jednom prilikom kako se neguje: "Pre nego što odem u krevet, opustim se uz jogu, a onda popujem umirujući biljni čaj. Spavam najmanje sedam sati. Budim se u pet časova i 30 minuta, a prva stvar koju radim nakon što ustanem je uzimanje čaše tople vode sa limunovim sokom. Zatim sledi meditacija koja mi pruža unutrašnji balans. Vežbam potom 10 minuta jogu, istuširam se i to tako što protrljam telo četkom kako bi pospešila cirkulaciju i pijem ledenu vodu. Veoma je važno planirati stvari, to je ono što radim".

Napomenula je i da se njen doručak sastoji od vitaminskog napitka sa aromom čokolade kao i da nakon toga uživa u šetnji sa svojim kućnim ljubimcima. El zaista pažljivo planira dan i pravi sjajnu kombinaciju zdrave ishrane i aktivnosti sa malim stvarima koje joj donose ogromno zadovoljstvo. Na ruku joj svakako ide i genetika.

Traumatičan događaj

El je godinama bila prezauzeta što je na kraju uzelo danak.

- Mislila sam da imam rak - rekla je El o događaju koji se desio pre nekoliko godina, a koji je promenio njen život.

Bivša manekenka je otkrila čvorić na dojci. U to vreme je u Velikoj Britaniji snimala emisiji "Next Top Model", zbog čega nije mogla da poseti svog lekara.

- Četiri nedelje su prošle dok nisam dobila rezultate biopsije, bio je to dug stresan period iščekivanja - rekla je El.

Srećom pregled je pokazao da je u pitanju bio fibroadenom, benigna promena na dojci. Za El je to bilo veliko upozorenje.

- Morala sam da se preispitam, da proverim da li sam uzmala pogrešne vitamine i minerale, da li sam se hranila pogrešno i da li sam bila pod prevelikim stresom - ispričala je. Dugo je živela na relaciji London-Australija- Njujork - Los Anđeles i spavala između tri i četiri sata dnevno.

-Uspavljivala sam dečake oko 21, 22 sata i radila do dva sata posle ponoći, jer je tad jedino vladala tišina u kući. Budila bih se u šest sati ujutru i tako sam radila godinama. Mislila sam da sam tako neverovatno produktivna, nisam shvatala da trošim svu svoju energiju i da štetim svom zdravlju nedostatkom sna - rekla je.

Dan je počinjala šoljom kafe, a nastavljala prvim obavezama. Umesto prave večere jela je ostatke od ručka, a često je i preskakala obroke. Iako je tad vežbala i hranila se na isti način koji je primenjivala godinama, njeno telo više nije pozitivno reagovalo na stare metode. Javili su se problemi sa varenjem, umor, bol u zglobovima, a mišići su gubili na zategnutosti. El je to pripipisivala tome što se bližila 50. godini. KaAd ju je dijagnoza razuverila u to, potražila je pomoć nutricioniste, dr Simon Lubšer, koja je ustanovila da je El prevelikom upotrebom mlečnih proizvoda, crvenog mesa i uz malo sna tokom dana povećala kiselost svog organizma i došla u stanje acidoze.

- Počela sam duže da spavam, dan sam počinjala čašom vode, jela sam manje crvenog mesa, više povrća i voća i osećala sam se kao druga osoba - istakla je.

El Makferson je Aurelijusa Andreu dobila sa bivšim suprugom Arapdom Busonom, sa kojima ima i sina Arpada Flina Aleksandera. Čuvena manekenka iz Sidneja bila je u braku i sa Žilom Bensimonom. Zabavljala se sa Džefrijem Soferom.

(Kurir.rs/Blic žena)