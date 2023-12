ČUVENI GLUMAC NASRNUO NA BIVŠU DEVOJKU DA BI SAKRIO SVOJU PRELJUBU: Isplivali JEZIVI DETALJI optužnice protiv Marvelove zvezde

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Džonatan Mejdžors pojavio se juče na sudu u Njujorku zbog optužbe da je fizički napao bivšu devojku Grejs Džabari. Na sudu je otkriveno šta se dešavalo tog dana. Poznati glumac došao je na suđenje sa sadašnjom devojkom Megan Gud. Optužnica protiv njega podignuta je u martu ove godine.

Na sudu je rečeno da je glumac Džonatan Mejdžors napao bivšu devojku kako bi "prikrio preljubu" i ponovo "uspostavio" kontrolu u njihovoj vezi nakon što je pročitala poruku koju je razmenjivao sa drugom ženom.

foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Glumac je u sud stigao sa Biblijom i notesom u ruci. Na pitanje novinara da li je suđenje test njegove vere, nije želeo da odgovori. Mejdžors inače često ističe svoja religijska uverenja.

U sudnici je poljubio sadašnju devojku u usta, majku u obraz, a onda se na isti način pozdravio sa još tri prijateljice i prijateljem.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sudija je na početku rekao da je odbacio četiri od sedam tačaka optužbe nakon dogovora između tužilaštva i obrane. Mejdžors je negirao optužbe za napad kojim su nanete fizičke povrede, napad sa bezobzirnim nanošenjem telesnih povreda, teško uznemiravanje i uznemiravanje. Tužilac je rekao da želi da se optužbe za napade spoje u jednu optužnicu.

Na sudu je rečeno da je Mejdžors u automobilu, na putu do kuće, ošamario Grejs Džabari, da ju je zgrabio za ruku, i bacio nazad u kola nakon što je izašla iz automobila.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumac koji je bio nominovan za Emi nagradu, posvađao se sa bivšom devojkom, dok su se vraćali iz njujorškog bara, a nakon što je ona pročitala poruku u njegovom telefonom u kojoj je pisalo: "Volela bih da se sada ljubim sa tobom". Tu poruku poslala je žena koja je u telefonu bila pod imenom Kleopatra.

"Dana 25. marta 2023. optuženi Džonaatn Mejdžors počinio je porodično nasilje nad svojom tadašnjom romantičnom partnerkom Grejs Džabari kada je upotrebio fizičko nasilje kako bi njome manipulisao, kontrolisao je i fizički je povredio.

Optuženi je tokom veze sa Grejs Džaabri koistio okrutan i manipulativan obrazac psihičkog i fizičkog zlostavljanja koji je kulminirao tragičnim završetkom njihove veze", rekao je tužilac.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pre napada bivši par je bio dve godine u vezi, upoznali su se na snimanju filma "Ant Man: Quantumania". Činilo se da se radi o ozbiljnoj vezi, a pričali su i o planovima za potomstvo.

Spornu poruku Grejs je pročitala dok je bla naslonjena na rame bivšeg dečka kako bi "napravila selfi" i prepiska je samo iskočila.

"Zaprepšćena kad je videla poruku, zgrabila je telefon optuženog da vidi da li ju je njen partner s kojim je bila dve godine, muškarac kojeg je volela, razgovarao s njom o velikim planovima o braku i deci, izdao".

foto: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Grejs je pokušala da nastavi sa čitanjem poruke, ali on to nije dozvolio. Uhvatio ju je za desnu ruku i zavrnuo joj ruku, ona je i dalje pokušavala da pročita prepisku, a onda ju je on udario u desnu stranu glave. Glumac je uspeo da joj oduzme telefon, zaustavio je auto i izašao iz vozila. Ona je krenula za njih, i nasilje se nastavilo.

Te noći on je prespavao u hotelu sa pet zvezdica na Menhetnu, a ona je otišla na zabavu sa potpunim strancima kako bi "blokirala" ono što joj se desilo. Vratila se sutradan u njihov stan, probudila se sa krvavom glavom i bolovima u desnom prstu.

Kada je on stigao kući i pronašao ju je bez svesti u ormanu, pozvao je policiju. Grejs nije odmah policajcima rekla šta se desilo jer ju je "Mejdžors tako naučio", a oni su shvatili na licu mesta šta se desilo, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Daily mail/Blic žena)