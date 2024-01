OGLASILA SE GLUMICA NAKON ŠTO SU OD NJENOG MUŽA TRAŽILI DA VRATI NOMINACIJU ZA OSKARA: O njenoj MISTERIOZNOJ PORUCI bruji ceo svet

Veliku buru izazavao je komentar Rajana Goslinga, Kena iz filma "Barbie", o odluci Američke akademije nauka i filmske umetnosti da glumica Margo Robi i rediteljka filma Greta Gervig ne budu nominovane za Oskara 2024. Neki komentarišu da bi njegova reakcija bila još snažnija kada bi odbio nominaciju za najboljeg glavnog glumca. Oglasila se i njegova supruga Eva Mendes objavivši prilično misterioznu poruku.

Glumica Eva Mendes bila je više nego misteriozna i filozofski nastrojena, procenjuju neki da se njene reči odnose na nominacije za Oskara, ali i da je njena poruka pažljivo odabrana.

Eva Mendes koja je 2022. potvrdila da se udala za Rajana Goslinga, objavila je snimak američke pevačice Lole Falane, u kojoj se govori o tome da um ima moć pregovaranja, a duša ne.

"Ko ovo tako duboko razume kao ja? Bože moj, voli li moj um da pregovara. Iscrpljujuće je!", prokomentarisala je glumica čiji je suprug Rajan Gosling veoma burnu reagovao na nominacije za Oskara odnosno izostanak Margo Robi i Grete Gervig sa te liste.

Pevačica Lola Falana na snimku kaže: "Ne možete da lažete jer jedina stvar koja može da dirne masu ljudi jeste duša, jer duša ne može da laže. Sada kada počnete da se bavite umom, on će pregovarati. To je kao da ... zato kažu da je tvoj prvi instinkt ispravan.

Prvi put kada ti nešto duša kaže "nemoj to da uradiš", a onda nakon nekog vremena um postane lenj ili zauzet ili šta već i počne da pregovara i kaže - sad, gledaj, ne moraš da obraćaš pažnju na to. Zašto ne probaš to i to i već si u problemu, pa moj prvi instinkt je ono što osećam i to je otprilike to. Uvek je od trenutka do trenutka, zato mi se toliko sviđa, baš je tu, možete da ga osetite i dodirnete".

Možda je Eva namenski namenila ovu filozofsku, tajnu poruku, a veoma oštro zbog nominacija reagovali su i Šeron Stoun, Stiven King, Mendi Mur i Bet Midler, između ostalih, ističući da je diskriminacija žena uticala na odluku da Margo i Greta ne budu među nominovanim. Kako glasi vaš komentar?

Eva i Rajan upoznali su se na snimanju filma "The Place Beyond the Pines" 2011. i imaju ćerke Esmeraldu Amadu (9) i Amadu Li (8).

