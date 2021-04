DA LI JE OVO NAJMODERNIJI DEKA NA SVETU? Penzioner se oblači kao MLADIĆ i prati ga MILION LJUDI na Instagramu! FOTO

Alojz Abram, modno osvešćeni deka, potpuni je hit na društvenoj mreži Instagram. Rođen i odrastao u Sloveniji na Instagramu je poznat pod nadimkom "Gramps", a iza njegovog profila zapravo stoje on i unuk koji ga modno savetuje i fotografiše.

Gramps obožava uličnu modu, a takođe uživa i u rekreiranju odeće poznatih ličnosti.

Sve je počelo pre pet godina

- Na Božić 2016. pitao sam deku da li želi da isproba moju odeću. Iznenađujuće, rekao je da hoće, a onda je obukao moju odeću i obuo moje patike. Izgledao je tako kul da sam odmah poželeo da ga fotografišem.

Dve nedelje kasnije, objavio sam prvu sliku Grampsa na svom Instagram profilu i svi su bili oduševljeni. Otkako smo napravili prvu fotografiju, nastavili smo dalje i tako je sve počelo - ispričao je u razgovoru za LADbible Janik Dajfenbah (23), student iz Nemačke, unuk popularnog Alojza.

Dedu i unuka na Instagramu prati milion ljudi, a kako Janik kaže, zajednički hobi još više ih je zbližio.

- Uvek smo bili vrlo bliski, svakog utorka smo igrali stoni tenis i fudbal ili smo zajedno išli u kupovinu. Navikao sam da posećujem i njega i baku. Otkako smo počeli da se fotografišemo, deda i ja smo se još više zbližili.

Ove godine smo puno putovali i provodili vreme zajedno. Zaista smo se lepo zabavili i uživali u svakoj sekundi. Naučio me je mnogo toga kao dete, ali ono što je najvažnije, pokazao mi je da nikad nije kasno da se započne nešto novo i savetovao mi je da se ne bojim da budem drugačiji.

On je najmirnija osoba koju znam i nikad se ne nervira. Osim toga, ide u teretanu tri puta nedeljno kako bi bio u formi. Nadam se da ću i ja biti kao on kada ostarim - rekao je Janik.

Deka inspiraciju pronalazi u porodici

Modne kombinacije za Grampsa bira njegov unuk, a zanimljivo je da deka takvu odeću nosi i u svakodnevnom životu.

- Pristao sam da probam njegovu odeću, jer sam mislio da me pita iz zabave. Međutim, svidelo mi se i potpuno sam promenio svoj stil oblačenja. Uživam da provodim vreme sa unukom, da putujem i dobijam novu odeću i obuću.Za mene je to hobi, a sada sam se i navikao na modeling i naučio sam da poziram. Inspiracija je moja porodica, a posebno moja supruga, koja voli i moj stil i naš hobi. Danas me ne pušta da izađem iz kuće bez kape i dobrih patika, i srećna je što uživam u ovome.

Kurir.rs/I.B.

