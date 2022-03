KATAKLIZMA U PRIVATNOM ŽIVOTU! Ova tri znaka suočiće se sa traumatičnim POTRESIMA do kraja 2022. godine: Da li ste među njima?

U životu nikada nije sve tako jednostavno kako bismo voleli da bude iz tog razloga dok je za neke horoskopske znakove 2022. godina jedna od najboljih koje su proživeli u prethodnom periodu, za druge je ovo najgore godina sa kojo, će se suočiti.

Tri horoskopska znaka će u toku 2022. godine doživeti potrese koji će direktno uticati na njihovu ličnost. Oni neće imati ljubavne, novčane ili zdravstvene probleme. Kataklizma sa kojom će se suočavati biće dosta traumatična jer će od njih zahtevati da se promene iz korena, ali koliko god to teško zvučalo takve promene vode ih u mnogo lepši period naredne godine.

Vaga

Za vage je 2022. godina godina istine. Skloni ste da krijete svoja osećanja iza maske povučenosti i hladne racionalnosti. Početkom godine ste morali da se suočite sa ljudima i načinom života iz prošlosti. Kada naiđu trenuci napetosti, pretvaranje da je sve ok je najlošiji izbor. Sva tri ovogodišnja glavna retrogradna Merkura prave izazovne uglove prema vašem znaku, što može uzrokovati lošu komunikaciju, uobičajenu pojavu nelagodnosti tokom većeg dela godine. Budite veoma foksuirani kada razgovarate i usmerite se isključivo prema istini, jer vaše reči mogu lako biti pogrešno protumačene. Očekujte da ćete se osećati burno i nestabilno tokom retrogradnog Plutona, koji vas kvadratira od 29. aprila do 8. oktobra. Dok retrogradni Merkur uglavnom izaziva probleme u materijalnom svetu, retrogradni Pluton je suptilniji i dublji. Verovatno ćete se osećati kao da niste na pravom mestu i tragaćete za svrhom. Sve ovo će proći, a važno je da situaciju posmatrate pozitivnije - izazovi do kraja 2022. vodiće vas ka istini i neverovatnoj 2023. godini.

Lav

Pripremite se za mesece nelagodnosti. Lavovima će se svet preokrenuti, uzdrmati i naučiti vas da možete izdržati više nego što mislite. Period do kraja 2022. će nesumnjivo biti otežan za vas, ali ne nepotrebno. Vaš je posao da učite iz prepreka koje vam kosmos šalje. Sva četiri ovogodišnja pomračenja (koja se dešavaju 30. aprila, 16. maja, 25. oktobra i 8. novembra) u kvadratu su u vašem znaku. Kada planete u svom normalnom stanju kvadratiraju aspekte, to simboliše stagnaciju i nelagodnost. Kombinujte ovaj kvadrat sa energijom pomračenja i proizveli ste ogromne promene i preokret. Odmah nakon prvog ciklusa pomračenja 2022. godine, takođe imate nesreću da budete pod uticajem retrogradnog Merkura u kvadratu vašeg znaka od 22. maja do 3. juna. Ovo će biti pogodno vreme da vežbate pažljivost u komunikaciji. Vreme je za introspekciju i rad u sebi. Retrogradni Uran vas kvadratira oko 24. avgusta i ostaje tamo do 2023. godine, primoravajući vas da identifikujete gde ste "zaglavili" i primorava vas da se promenite. Niste osoba koja voli da bude zaustavljena u svojim stazama, ali do kraja 2022. ćete morati da se naviknete na to. Možete li iskoristiti ovo vreme da naučite nešto novo, da osvestite koliko ste snažni? Možete naučiti da manje pričate o sebi, ali sebi više verujete.

Vodolija

Za vodoije je razumevanje osnova 2022. godine. Do kraja ove godine, možete naučiti nešto novo, ali na teži način. Možete iskusiti malo pomoći od uticaja Saturna u vašem znaku. Pošto su drevni astrolozi verovali da je vaš znak energetski dom planete Saturn, ova planeta sa prstenom će delovati kao sidro za sve poduhvate vezane za produktivnost. Sa svim pomračenjima iz 2022. i višestrukim retrogradnim Merkurom koji deluju protiv vas, kakvu vrstu razumevanja možete da razvijete iz sputavanja? Energija Vodolije je sjajna kombinacija Jarčevog nagona i intuicije Riba, tako da kada ste sprečeni da postignete svoje ciljeve, reagujete impulsivno i emotivno. Iskoristite svoja iskustva ove godine da negujete bolje razumevanje drugih, a najpre sebe. Pretvorite ta duboka osećanja u akciju koja vam može promeniti život.

