SAZNAJTE ŠTA JE BOLNIJE, TETOVIRANJE ILI UKLANJANJE TETOVAŽE: U OVOM slučaju ćete se osećati kao da VRELA MAST PRŽI vašu KOŽU!

Oznake i slike napravljene na koži upotrebom mastila i boja je proces koji izaziva bol jer uključuje alate sa oštrim krajevima koji urezuju, kako oni koji vole ove ukrase na sebi smatraju, umetnička dela u najveći i najosetljiviji organ tela.

Mastilo mora da bude ubrizgano dovoljno duboko kako bi sprečilo da tetovaža izbledi, ali i dovoljno dobro da se izbegne preopterećenost tetovažama.

Naravno, ljudi misle o bolu kada razmišljaju o tetovažama. Telo će se možda na kraju navići na ovaj i osećaj bockanja, ali možete biti sigurni da će prvih nekoliko trenutaka baš boleti. Kada se tetovaža uradi, bol će se povući, osim ako ne nastanu komplikacija.

Jedini put kada biste ponovo mogli da doživite bol sa svojim tetovažama bio bi ako ste odlučili da ih uklonite. Zapravo, prolazak kroz proces uklanjanja tetovaže ljudi upoređuju sa prskanjem vrele masti po golom telu!

Imajući to na umu, mnogi se pitaju da li je bolnije napraviti tetovažu, ili je ukloniti.

Prag bola kod pojedinaca varira, pa možete očekivati da će se razlikovati i reakcije na bol od tetovaže. Lokacija i postavljanje tetovaža takođe mogu da odrede količinu bola koju neko doživljava. Poznato je da delovi tela sa najmanje mesa ili masti, ili mesta sa nervnim završecima, kao što su grudni koš, pazusi, gležnjevi, potkolenice, pa čak i bradavice - izazivaju mnogo bola.

S druge strane, mesta kao što su ruke i listovi su znatno manje bolna za tetoviranje. Veština i spretnost umetnika takođe igra ulogu u tome koliko bola doživite dok se tetovirate, pa svako treba dobro da se raspita kod koga treba da ode.

Uklanjanje tetovaža sa tzv. nezgodnih područja vašeg tela verovatno će izazvati više bola i nelagodnosti od mesta koja imaju više mesa i manje nervnih završetaka. Zato je važno da odete kod stručnjaka, posebno kod onog koji to može da učini profesionalno i spretno, putem lasera.

Treba da znate i ovo: iako postoje i neki drugi trikovi za uklanjanje tetovaža, nikako to ne radite to sami - em je bolno, em do kraja nije efikasno!

