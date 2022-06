DOBRO ZAPAMTITE OVA 4 DATUMA U JULU: Dešavaće se razne stvari i mnogima će biti posebno TEŠKO, a neki će izgubiti DOSTA!

Tokom jula nas očekuju 4 veoma izazovna, pa čak i opasna dana kažu astrolozi. Budite spremni za veoma turbulentan period u kome će doći do mnogih promena. Raspoloženje je podložno promeni, biće ustajanja i padanja, postavljanja pitanja, sumnji, jednom rečju veoma nestabilan period.

Prema horoskopu ovih dana u julu se treba čuvati:

5. jul - negativni tranziti Marsa i Merkura

Ovo je najopasniji dan u mesecu. U isto vreme desiće se dva važna astrološka događaja – Mars prelazi u znak Bika, a Merkur u znak Raka. Oba ova događaja će okrenuti planete protiv nas. Mars će ostati u Biku do 19. Avgusta, a za to vreme mnogi će postati sumnjičavi, nepoverljivi, pomalo I uplašeni. U mnogim slučajevima, sve će to biti neosnovani strahovi, ali to nam neće biti velika uteha. Merkur u Raku je opasan jer ćemo postati letargični, pomalo nezainteresovani, bezvoljni. Usled svega toga, 5. jul će biti najgori dan za posao, za bilo kakve početke. Potražite svoju sigurnu luku, gde se osećate opušteno I bezbrižno kako biste lakše savladali ovaj period.

13. jul - Supermesec

Supermesec je najopasniji tip punog Meseca. On će biti toliko blizu Zemlji, da će i na nebu biti vrlo upečatljiv I veći nego inače. To će takođe imati jači uticaj na naše živote, sreću i raspoloženje. Mesec će biti u Jarcu 13. Jula, usled čega ćemo biti malo povučeniji, okrenuti sebi. Više će nam prijati da vreme provodimo sami, nego u društvu.

16. jul - konjunkcija Sunca i Merkura

Konjunkcija je negativan aspekt koji se najčešće javlja između Sunca i Merkura, pošto se oni uvek nalaze na istoj strani Zemlje. Astrolozi vam savetuju da ovog dana ne napuštate svoju zonu udobnosti, da ne odlazite daleko I ne trošite mnogo novca. Ljudi kojima je sujeta jača strana mogli bi ovog dana da izgube sve što su u poslednje vreme stekli.

28. jul - Počinje retrogradni Jupiter

Poslednji opasan dan jula je dan početka retrofaze Jupitera. U ovoj poziciji planeta će ostati do 24. novembra. Mnogo loših stvari može da se desi tokom ovih meseci. Možemo izgubiti moć intuicije, postati pohlepni, beskompromisni. Najverovatnije ćemo već 28. jula osetiti prvi talas negativnosti, izražen u vidu osećaja anksioznosti i nedostatka motivacije.

